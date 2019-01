Mania del controllo | cos’è e come liberarsene

Marco Giallini - la serie tv arriva in GerMania : ma sulla copertina della rivista c'è una bestemmia FOTO : Una lingua straniera nasconde delle insidie al punto che una traduzione sbagliata può diventare uno "scivolone". Sta facendo il giro dei social la copertina che in Germania...

La serie tv italiana con Marco Giallini arriva in GerMania - ma sulla copertina della rivista c'è una bestemmia FOTO : Una lingua straniera nasconde delle insidie al punto che una traduzione sbagliata può diventare uno 'scivolone'. Sta facendo il giro dei social la copertina che in Germania pubblicizza la serie tv ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zakopane 2019 : vittoria amara della GerMania nella prova a squadre - brutta caduta di David Siegel : E’ una vittoria amara, quella che la Germania coglie nella prova a squadre di Zakopane all’interno della Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. Pur riuscendo a prevalere soltanto per un decimo sull’Austria, i tedeschi tornano in albergo con un uomo in meno: David Siegel, nell’atterraggio del suo secondo Salto, si fa molto male al ginocchio destro. Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio, ma è ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zakopane 2019 : vittoria amara della GerMania nella prova a squadre per la brutta caduta di David Siegel : E’ una vittoria amara, quella che la Germania coglie nella prova a squadre di Zakopane all’interno della Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. Pur riuscendo a prevalere soltanto per un decimo sull’Austria, i tedeschi tornano in albergo con un uomo in meno: David Siegel, nell’atterraggio del suo secondo Salto, si fa molto male al ginocchio destro. Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio, ma è ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zao 2019 : Althaus e Seyfarth trascinano la GerMania al successo nel Team Event davanti ad Austria e Giappone : Seconda giornata di gare sul trampolino HS102 di Zao (in Giappone) che è andata in archivio con il successo della Germania nel primo Team Event della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile. La compagine tedesca (favorita indiscussa della vigilia) non ha tradito le attese ed ha messo sul campo una superiorità abbastanza netta nei confronti del resto del Mondo grazie al contributo di Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt e ...

Migranti - giravolta della GerMania buonista : vara una stretta sugli ingressi : Ricordate la Merkel delle porte aperte e il suo accorato appello in favore del Global Compact? "I Migranti portano prosperità", disse la Cancelliera di fronte ai delagati Onu a Marrakech. Discorso molto applaudito. Peccato che alle belle parole seguano fatti che vanno in un'altra direzione, se non opposta quantomeno discordante.La Germania si appresta ad ampliare la sua lista di "stati di origine sicuri" con l'ingresso di Algeria, Georgia, ...

GerMania - allenatrice 'Scelgo calciatori per la misura del pene'/ Risposta sarcastica a domanda sessista : L'allenatrice che ha sottolineato: 'Scelgo calciatori per la misura del pene'. Imke Wübbenhostr è alla guida del BV Cloppenburg

La GerMania pronta a pagare i danni alla Grecia per i crimini del nazismo" : Sicuramente si tratta anche di un'efficace strumento di pressione politica, rispetto al quale forse oggi non tutti a Berlino sono insensibili. Il premier greco era tornato sull'argomento anche l'...

La molecola della felicità per non essere Maniaci : lo studio italiano : ... Alessandro Usiello dell'Università della Campania e del Ceinge di Napoli e Chiara Mazzanti della Fondazione Pisana per la Scienza. Dell'equipe hanno fatto parte, inoltre, professionisti ...

Sergio Mattarella in GerMania - "il vero motivo della visita". Retroscena : drammatico siluro sul governo : Una visita ufficiale, ma non semplicemente istituzionale. Sergio Mattarella è a Berlino per una due giorni dall'elevato contenuto politico. Tanto che il capo dello Stato avrà un faccia a faccia con Angela Merkel e poi un incontro col presidente del Parlamento federale, il "mastino" Wolfgang Schauble

FINANZA & UE/ Lo schema del pupazzo che unisce Francia e GerMania : La campagna per le europee è iniziata e l'Ue non attraversa un buon momento. Francia e Germania hanno però interesse a lasciarla com'è

Bob - Coppa del Mondo Igls 2019 : chi interromperà il dominio della GerMania? : Nuovo appuntamento, il quinto su otto per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob. Nel week-end andranno in scena le gare sul ghiaccio austriaco: si gareggia sulla storica pista di Igls, in quel di Innsbruck. Il programma prevede bob a 2 e bob femminile sabato, il 4 invece domenica. Chi interromperà il dominio della Germania? I teutonici, soprattutto al maschile, stanno risultando davvero dominanti. Nel 2 Francesco Friedrich, campione olimpico ...

GerMania - offre a migranti di pagare spese per un anno in cambio del rimpatrio : Nella prima economia d'Europa quasi nessun partito vuole più il controverso sussidio sociale, l'Hartz IV, una sorta di reddito di cittadinanza a cui ha preso ispirazione il MoVimento 5 Stelle per il ...

Senza la molecola della felicità scatta la sindrome Maniacale : alla ricerca partecipa l'Università di Pisa : ... dal professore Alessandro Usiello dell'Università della Campania e del Ceinge di Napoli e dalla dottoressa Chiara Mazzanti del Fondazione Pisana per la Scienza. La ricerca ha inoltre coinvolto ...