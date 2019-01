Manchester United-Pogba | l' ora della verità La Juve aspetta

Juventus : accordo con il Manchester United per Darmian : La Juventus sarebbe vicina a Matteo Darmian . A lungo corteggiato la scorsa estate, il terzino è ormai prossimo all'addio al Manchester United. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', il club bianconero avrebbe trovato l'accordo col giocatore e con gli inglesi con la formula del prestito oneroso, circa 4 milioni, e diritto di riscatto . Con l'arrivo dell'ex Torino, a fare ...

Calciomercato Juventus – Spinazzola in partenza - c’è l’accordo con Darmian : definiti i dettagli con il Manchester United : La Juventus vicina all’acquisto di Matteo Darmia dal Manchester United: il suo arrivo dovrebbe far partire Spinazzola “Spinazzola andrà via se arriverà un sostituto. Leonardo è da Juve ma ha bisogno di giocare con continuità“, con queste parole dette in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha di fatto dato il via libera alla cessione di Leonardo Spinazzola. In attesa di conoscere la formula con la quale lascerà la Juventus, ...

Premier League : Mourinho attacca il Manchester United : José Mourinho Manchester United / José Mourinho, ex allenatore del Manchester United, esonerato dai Red Devils a inizio dicembre, ha deciso di fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi tempi con il suo vecchio club.Secondo il tecnico portoghese, intervenuto ai microfoni di ‘Bein Sport’, la dirigenza non lo avrebbe accontentato nella gestione del gruppo e sul mercato. Una dichiarazione arrivata dopo la settima vittoria ...

Manchester United - l'attacco di Mourinho : 'Non mi hanno assecondato' : Mourinho è intervenuto ai microfoni di Bein Sport, di cui è diventato da poco opinionista ufficiale, e ha toccato diversi argomenti. Ma quello che sicuramente ha fatto più scalpore è l'analisi di ...

Premier League : l'Arsenal strapazza il Chelsea di Sarri - Liverpool e Manchester United vincono col brivido : Termina con un rotondo 2-0 il derby Arsenal-Chelsea , con Lacazette , 14', e Koscielny , 39', che puniscono la squadra di Maurizio Sarri dopo una serata tutta da dimenticare per i Blues. Continua ...

Manchester United : rinnovo quinquennale per Martial : Calciomercato Manchester United, Martial / Dopo un momento no a causa del poco spazio in campo nella gestione Mourinho, Anthony Martial sembra essere diventato un titolare inamovibile con Solskjaer. Il Manchester United vuole puntare su di lui anche in futuro e secondo ‘Sky Sports’, l’attaccante francese, classe ’95 , è a un passo dal rinnovo quinquennale. Un prolungamento che potrebbe rappresentare la sua definitiva ...

Manchester United - Scholes attacca Mourinho : 'Ha organizzato perfettamente il suo addio' : Dopo l'addio di José Mourinho , il Manchester United rilevato da Ole Gunnar Solskjaer ha collezionato sei vittorie di fila: nessuno come lui, superati, semplicemente per l'impatto iniziale, anche ...

Il Manchester United non molla Under : Il Manchester United non ha mollato Cengiz Under. Secondo il Corriere dello Sport in tutte le ultime gare della Roma osservatori dei Red Devils erano presenti allo stadio per visionarlo.

Inter - a giugno Perisic potrebbe essere ceduto al Manchester United (RUMORS) : In casa Inter la testa è rivolta al prossimo impegno di campionato, che vedrà i nerazzurri impegnati in casa, allo stadio Meazza, contro il Sassuolo alle ore 20:30, a porte chiuse per i fatti di Inter-Napoli. Gara importante per entrambe le squadre visto che i padroni di casa vogliono tenere il passo del Napoli secondo, mentre gli ospiti vogliono tornare in lotta per un piazzamento europeo. La dirigenza nerazzurra, intanto, sta lavorando già per ...

Solskjaer - frecciata a Mourinho : 'Manchester United offensivo - non stupido' : Da quando è arrivato sulla panchina dello United, Ole Gunnar Solskjaer non ha sbagliato niente. Vittorie, gol, bel gioco. Insomma, ad Old Trafford sembra di essere tornati indietro, quando sulla ...

ESPN : «Cengiz Under - anche il Manchester United sul turco» : ROMA - Non solo Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco su Cengiz Under . In corsa per il turco ci sarebbe anche il Manchester United . QUANTE PRETENDENTI PER Under - L'esterno offensivo non lascerà la ...

Josè Mourinho - pioggia di soldi dopo l'esonero dal Manchester United : quanto lo pagheranno per parlare : pioggia di soldi per Josè Mourinho. Il tecnico portoghese, di fresco esonerato dal Manchester United, verrà pagato per fare quello che gli è riuscito meglio negli ultimi 12 mesi: parlare. Lo Special One infatti sarà il nuovo commentatore televisivo delle partite di Coppa d'Asia e di Premier League p

Pepito Rossi-Manchester United : le immagini esclusive degli allenamenti coi Red Devils. VIDEO : Il sorriso è quello di chi sembra davvero essere tornato a casa. Tante sensazioni positive per Giuseppe Rossi , che dopo essere rimasto svincolato in questa prima parte di stagione potrebbe presto ...

«Il Manchester United su Cengiz Under - quante pretendenti per il turco» : ROMA - Si arricchisce la lista delle pretendenti di Cengiz Under . Ad Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco si aggiunge il Manchester United . Lo riporta ESPN che inserisce il turco tra gli obiettivi di ...