Maltempo Marche : energia elettrica ripristinata nel Maceratese : Grazie a una task force di 40 tecnici di E-distribuzione, alle 17.30 è tornata alla normalità l’erogazione dell’energia elettrica in alcuni comuni del Maceratese rimasti al buio: una situazione che ha interessato complessivamente un centinaio di famiglie, soprattutto nei comuni di Gagliole e Camerino. Le criticità erano state causate dal ghiaccio, che si è accumulato su alcuni manicotti a innesto, e dai rami che, appesantiti dalla ...

Maltempo - Marche tra neve e pioggia : ANSA, - ANCONA, 22 GEN - Meteo in peggioramento nelle Marche, dove dalla scorsa notte sta nevicando nelle zone collinari e montane, mentre la costa è battuta da vento e pioggia. La situazione più ...

Maltempo Marche : pioggia e neve - ma il pericolo sono le gelate : Nel corso della giornata, la neve ha causato diversi disagi nei pressi di Camerino (Macerata), dove si sono accumulati diversi centimetri nelle strade che portano a Muccia, Serravalle e lungo la Varanese. Il traffico è comunque segnalato regolare in tutte le arterie principali, grazie all’intervento dei mezzi spazzaneve. L’energia elettrica è mancata più volte nel comprensorio e, al momento, sono circa 500 le famiglie rimaste al buio ...

Maltempo Marche : pioggia lungo costa - neve nelle aree interne : nelle Marche oggi, 22 gennaio, si registra pioggia lungo la costa, neve nelle aree interne oltre i 350 m di quota e in montagna. Vige l’obbligo di pneumatici invernali o da neve oppure catene a bordo. Nevica nel Pesarese: le scuole oggi sono chiuse in diversi Comuni, tra cui Urbino e Cagli. L'articolo Maltempo Marche: pioggia lungo costa, neve nelle aree interne sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Marche : nevica nelle aree interne - strade transitabili : Si registrano nevicate oggi nelle Marche: segnalate precipitazioni nel Pesarese, nel Maceratese, anche al confine con l’Umbria, e nell’Anconetano, a Fabriano. Le strade sono tutte transitabili grazie al lavoro dei mezzi spazzaneve e ai trattamenti antighiaccio. Fiocchi sono caduti a Urbino, le zone dell’Alto Metauro, del Montefeltro. Neve anche a Camerino, sulla Sp256 Muccese, sulla Ss 77 tra Muccia e Visso e verso ...

Maltempo - nevica nelle Marche : black out e incidenti : Maltempo e neve nelle Marche, dove oggi si sono verificati diversi incidenti stradali a causa del fondo stradale ghiacciato o scivoloso: nel Maceratese un tamponamento lungo la Superstrada 77, in località Sfercia a Camerino, tra due mezzi pesanti, un’ambulanza finita fuori strada lungo la strada provinciale tra Mogliano e Petriolo, un’auto fuori strada a Camporotondo di Fiastrone. Oggi scuole chiuse in molte località della provincia ...

Maltempo : ondata di freddo nelle Marche - neve in collina : ondata di freddo nelle Marche con nevicate nella zona collinare e nevischio lungo la costa, accompagnati da forti raffiche di vento e mare mosso. Nella parte meridionale della regione si e’ scatenata una tempesta di neve, pioggia e fulmini: uno e’ caduto nel centro storico di Fermo, sul parafulmine del campanile del Duomo. Non ci sono stati danni, ma l’erogazione della corrente elettrica e’ stata interrotta a causa del ...

Maltempo e neve nelle Marche : temperature sotto zero - situazione in miglioramento : temperature gelide nelle Marche, anche nelle zone colpite dal terremoto: in generale comunque, in alcune parti della regione, la situazione è in miglioramento. A Camerino la scorsa notte la colonnina di mercurio è scesa fino a -5°C. Al momento non nevica e la viabilità è buona anche grazie al lavoro dei mezzi spazzaneve e spargisale. Riaperta ieri sera la Salaria (Ascoli Piceno). L'articolo Maltempo e neve nelle Marche: temperature sotto zero, ...

Maltempo Marche : neve e gelo in tutta la regione : neve e gelo nelle Marche, secondo le previsioni, con accumuli che non hanno generato criticità particolari, se non lungo la Salaria, che è stata chiusa al traffico ai mezzi pesanti. L’ondata di freddo si e’ fatta sentire in tutte le province e, in particolare, lungo la fascia appenninica, dove la neve ha raggiunto anche i 20 centimetri. Fiocchi di neve anche lungo la costa da Senigallia ad Ancona, mentre in provincia di ...

Maltempo Marche : neve nelle zone colpite dal terremoto - Salaria chiusa per i mezzi pesanti : L’ondata di freddo in atto al centro/sud ha investito anche le Marche: la neve, con accumuli poco significativi, ha imbiancato anche le zone terremotate del Fermano, Ascolano e del Maceratese. Le precipitazioni più intense, fino a 15-20 cm, stanno interessando la zona di Pescara del Tronto (Ascoli Piceno), Camerino, Cingoli e Muccia (Macerata). Disagi sulla Salaria, dove sono entrati in azione spazzaneve: la strada è chiusa alla ...

Maltempo e vento forte nelle Marche : albero cade su auto in transito - occupanti illesi : Forti raffiche di vento e deboli nevicate si sono registrate nelle scorse ore in varie zone delle Marche, come Fermo e le zone dell’Ascolano e del Maceratese. Un albero è caduto su un’auto in transito lungo la via Flaminia a Osimo (Ancona), investendo in pieno il cofano e frantumando il lunotto anteriore: illesi i tre giovani a bordo. A Falconara Marittima un ragazzo ha perso il controllo della sua vettura probabilmente a causa del ...

Maltempo : tempesta di fulmini a Civitanova Marche : Una tempesta di fulmini si è abbattuta nel pomeriggio su Civitanova Marche, colpendo diversi contatori elettrici con relativi black out e vari disagi. Al lavoro i vigili del fuoco e squadre di tecnici. L'articolo Maltempo: tempesta di fulmini a Civitanova Marche sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - ancora venti forti e nevicate nelle Marche e al Sud : Roma, 2 gen., askanews, - ancora venti forti e nevicate nelle Marche e al Sud, e la Protezione civile segnala, in particolare, allerta gialla su Abruzzo, Molise e Sicilia 'L'intenso flusso di correnti ...