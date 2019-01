Maltempo Lazio | attivi spazzaneve sulle strade regionali

Maltempo : possibili nevicate nel Lazio - attivi spazzaneve e spargisale : Astral Infomobilità rileva “temperature tra +2° e -1° sulle strade 666 di Sora, della Vandra, Sora Cassino, di Forca D’Acero, 471 di Leonessa, 260 Picente, 577 del Lago di Campotosto, 521 di Morro, 578 Salto Cicolana, 657 Sabina, 313 di Passo Corese, 2 Cassia, 312 Castrense, al momento tutte percorribili“. Sulle strade 666 di Sora, 627 della Vandra, Sora Cassino, 509 di Forca D’Acero, dove sono attese nevicate in ...

Mercoledì 16 Gennaio chi va al cinema aiuta le popolazioni colpite dal Maltempo : Nel frattempo si continua a lavorare al "cartellone" del teatro e degli spettacoli dal vivo, nel quale sono impegnate note istituzioni culturali e numerose realtà artistiche del Veneto, "unite " ...

Maltempo Lazio : neve sulla SR509 di Forca D’Acero - pioggia intensa sulla A1 Roma-Napoli [GALLERY] : 1/3 ...

Maltempo Lazio : nevicate sulla SR509 - strade percorribili : Astral Infomobilità rende noto che si registrano nevicate “sulla strada regionale 509 di Forca D’Acero. Dal km 21+000 al km 9+680 sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa“. L'articolo Maltempo Lazio: nevicate sulla SR509, strade percorribili sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : migliora la circolazione ferroviaria in Sicilia : In graduale miglioramento, dopo gli interventi dei tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione ferroviaria in Sicilia. Lo rende noto Fs Italiane. Riattivate, con limitazioni di velocita’ a causa della presenza di neve, le linee Palermo Catania e Palermo-Agrigento. Per garantire la regolarita’ della circolazione, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha limitato la percorrenza di alcuni treni regionali, ...

Maltempo - Bari : ripristinata la circolazione dei mezzi pesanti : In seguito al miglioramento delle condizioni meteo, il prefetto di Bari ha disposto la revoca del decreto, emesso il 3 gennaio scorso, che prevedeva il blocco della circolazione stradale dei mezzi pesanti nell’ambito del sistema viario della citta’ metropolitana. Dalle 13 di oggi, quindi, e’ stata ripristinata la circolazione dei mezzi pesanti, ma rimane l’obbligo di avere a bordo tutte le dotazioni antineve. L'articolo ...

Maltempo e neve : il punto su circolazione e viabilità sulle autostrade italiane : La circolazione in autostrada risulta regolare sebbene per la A19 e la A20 persista l’obbligo di circolazione con catene a bordo o con pneumatici invernali. A renderlo noto Viabilita’ Italia che sta continuando – fanno sapere dal Ministero degli Interni – a monitorare la situazione di strade e autostrade a seguito dei fenomeni meteorologici che hanno interessato le zone centrali e meridionali della nostra Penisola e che ...

Maltempo Catania : neve a Mascali - vietata la circolazione stradale : “Viste le attuali condizioni meteo che hanno e che stanno tutt’ora, causando nevicate anche nella parte collinare e montana del territorio“, il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha “disposto il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore, fino al termine dell’emergenza neve, anche al fine di agevolare la circolazione di mezzi di soccorso e di servizio“. Si conferma anche la “limitazione della ...

Maltempo : neve nel Palermitano - Comuni isolati e circolazione in tilt : Palermo resta nella morsa del gelo. La neve che è caduta abbondante nei Comuni del comprensorio ha imbiancato ieri sera anche il capoluogo, facendo registrare un brusco calo delle temperature. Spalaneve e spargisale in azione su diverse strade dell’entroterra, dove la coltre bianca ha creato disagi alla circolazione. La statale Palermo–Agrigento è chiusa ai mezzi pesanti nei pressi di Lercara Friddi per la presenza di neve e ...

Maltempo : neve nel Palermitano - Comuni isolati e circolazione in tilt : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - Palermo resta nella morsa del gelo. La neve che è caduta abbondante nei Comuni del comprensorio ha imbiancato ieri sera anche il capoluogo, facendo registrare un brusco calo delle temperature. Spalaneve e spargisale in azione su diverse strade dell'entroterra, dove la c

Maltempo Sicilia : nevicate in atto - sospesa circolazione dei treni sulla Palermo-Catania : Disagi per la circolazione ferroviaria in Sicilia a causa del Maltempo: per le intense nevicate in atto, sulla linea Palermo–Catania la circolazione è sospesa fra Caltanissetta e Lercara Diramazione, mentre è ripresa alle 9 fra Catania e Caltanissetta. La percorrenza dei treni e’ limitata fra queste due stazioni. Interrotta al momento anche la Gela-Canicatti’-Caltanissetta. Traffico rallentato sulla Palermo-Agrigento, con ...

Maltempo - nevica sull’A2 in Basilicata : circolazione regolare : Prime nevicate anche sull’autostrada A2 del Mediterraneo dopo diverse ore di temperature rigide in tutto il Centro Sud. L’Anas ha decretato il codice giallo, con nevicate in atto, tra gli svincoli di Petina e Lagonegro, in Basilicata, e c’è uno stato di attenzione, con i mezzi spargisale in allerta, nelle zone a nord della Calabria. Al momento, comunque, la circolazione risulta regolare su tutta l’arteria. L'articolo ...

Maltempo Puglia : ancora disagi alla circolazione stradale e ferroviaria nel Salento : disagi alla circolazione stradale e ferroviaria in Salento a causa delle intense nevicate: l’area più colpita è quella di Lecce, ma i registrano criticità anche nell’hinterland del capoluogo salentino. Numerose le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco per rami e alberi caduti o pericolanti, e per mezzi in panne. Traffico ferroviario rallentato a causa di un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Lecce provocato ...

Maltempo - nevicate nel barese : il Prefetto vieta la circolazione dei mezzi pesanti : A causa del nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse in provincia di Bari, dove nelle prossime ore è atteso un peggioramento con nuove nevicate, anche a quote basse e sulla costa, e temperature ulteriormente in calo, il Prefetto di Bari Marilisa Magno ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema ...