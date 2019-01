Maltempo | domani 23 gennaio scuole chiuse a Spoleto

Maltempo - domani è ancora allerta meteo : rischio neve e ghiaccio previsioni : Leggi anche Cronaca Emergenza neve: i volontari in azione, attenzione alle strade cronaca Automobili bloccate nella neve: sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri A Santa Fiora operai del comune al ...

Maltempo - DOMANI FRONTE PIOVOSO : PERUGIA DOMANI, correnti artiche provenienti dalla Groenlandia, origineranno un vortice ciclonico a carattere freddo che coinvolgerà anche la nostra Regione. Al mattino ci saranno residue nevicate ...

Maltempo Siena : allerta neve - domani chiusi i 4 centri : A Siena i centri diurni la Mimosa, Villa Rubini, Le Rose (centro Alzahimer) ed il centro diurno Santa Petronilla resteranno chiusi nella giornata di domani, martedì 22 gennaio, a causa dell’allerta meteo per neve diramata dal Sistema Regionale di Protezione Civile. L'articolo Maltempo Siena: allerta neve, domani chiusi i 4 centri sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Fs attivano per domani Piani neve nel Centro Italia : Roma, 21 gen., askanews, - Le fs, in base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, annunciano l'attivazione per domani dei Piani neve e gelo in Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e ...

Maltempo : in Veneto da domani in arrivo nevicate anche in pianura : Venezia, 21 gen . (AdnKronos) - Da domani, nevicate in arrivo in Veneto, anche in pianura. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, viste le previsioni meteorologiche, ha dichiarato lo stato di attenzione dalle ore 18 di domani 22 gennaio sino a mezzogiorno del 24, al fine

Meteo Protezione Civile : domani Maltempo e neve fino a bassa quota al Centro : maltempo in intensificazione nella giornata di domani, con piogge e temporali diffusi sull'Italia Centro-meridionale. Previste anche nevicate fino a quote medio-basse al Centro. Ecco il bollettino...

Napoli - Maltempo di fine ottobre 2018 : riapre domani il Parco Virgiliano : A Napoli riapre domani sabato 19 gennaio il Parco Virgiliano, o “Parco delle Rimembranze”, chiuso per ragioni di sicurezza a seguito dei danni riportati nella bufera di vento di fine ottobre. Nelle prossime settimane saranno riaperti alcuni altri parchi cittadini, chiusi in via precauzionale, a partire dal Parco San Gaetano Errico di via delle Galassie nel quartiere Secondigliano ed il Parco del Poggio. Il Virgiliano rimarra’ ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zao 2019 : qualificazioni femminili rimandate a domani per il Maltempo : Non comincia nel migliore dei modi il weekend di gare a Zao, in Giappone, per la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile. Nella prima mattinata italiana erano in programma le qualificazioni per la prima gara individuale, ma gli organizzatori sono stati costretti a rimandare la sessione a domani alle ore 15.45 locali (le 7.45 italiane) a causa di una fitta nevicata che sta colpendo la prefettura di ...

Cessato allarme Maltempo - domani a Chieti scuole aperte : Chieti - Riapriranno domani a Chieti le scuole, chiuse oggi a seguito dell'ordinanza emessa dal sindaco Di Primio dopo la nevicata di ieri. Oggi le strade sono pulite e si circola agevolmente. "Ieri sera i mezzi spargisale viaggiavano in città come i mezzi spazzaneve. Ieri, con un'allerta meteo di Protezione Civile e Centro funzionale regionale, ho ritenuto di dover adottare un'ordinanza perché stamattina non ...

Maltempo Abruzzo : situazione in miglioramento a Chieti - le scuole riaprono domani : A seguito del miglioramento della situazione meteo, a Chieti domani riapriranno le scuole. Le strade sono pulite e si circola agevolmente. “Ieri sera i mezzi spargisale viaggiavano in citta’ come i mezzi spazzaneve. Ieri, con un’allerta meteo di Protezione Civile e Centro funzionale regionale, ho ritenuto di dover adottare un’ordinanza perche’ stamattina non sapevamo cosa avremmo trovato,” ha spiegato il ...

Meteo Protezione Civile : Maltempo e nuove nevicate al centro-sud domani : Una perturbazione artica apporterà un nuovo peggioramento sulla nostra penisola a partire da domani, con maltempo e nevicate a quote progressivamente in calo al centro-sud. Ecco il bollettino...

Maltempo in Europa : Klm cancella domani 159 voli in arrivo a Amsterdam : Continua l’ondata di Maltempo che sta investendo l’Europa. La compagnia olandese Klm ha annunciato che domani saranno cancellati 159 voli di rientro europei a causa di perturbazioni correlate ad una tempesta nei pressi dell’aeroporto Schiphol ad Amsterdam. I passeggeri sono stati informati, precisa l’agenzia Belga. A causa dei venti di sud-ovest gli atterraggi e i decolli saranno ridotti e solo una pista di decollo ...

Maltempo Palermo : scuole chiuse anche domani a Petralia Soprana : scuole chiuse anche domani a Petralia Soprana, in provincia di Palermo: da giorni il borgo è interessato da intense nevicate. Il sindaco Pietro Macaluso ha firmato l’ordinanza per evitare scongiurare rischi e pericoli ed anche in considerazione del fatto che non si possono garantire i servizi di scuolabus comunale. L'articolo Maltempo Palermo: scuole chiuse anche domani a Petralia Soprana sembra essere il primo su Meteo Web.