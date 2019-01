Maltemo Napoli | allagamenti nelle strade e nei terranei nell’area flegrea

meteoweb.eu

(Di martedì 22 gennaio 2019) Forte maltempo in Campania e a, che hanno causato danni e. I temporali che nel corso della scorsa notte, e per tutta la mattinata di oggi, si sono abbattuti sul comprensorio flegreo hanno creato molteplici problemi con l’allagamento die seminterrati.Le situazioni di maggiore criticitàzone periferiche di Licola, Cigliano, via Montagna Spaccata e tra il centro storico e la litoranea di via. Il livello dell’acqua sulla sede stradale in alcuni casi ha sfiorato i venti centimetri bloccando la circolazione e costringendo i pedoni a rimanere in casa.Le criticità maggiori a Licola, in particolare nella zona di Regi. Ma anche sulla collina di Cigliano si sono avute notevoli ripercussioni con fiumi d’acqua che hanno trasportato sterpaglie e materiali di risulta fin sulla centrale piazza Capomazza.die bassi ...