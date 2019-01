ilfattoquotidiano

: Mafia, il pentito e la riunione della Cupola: “Le antiche regole di Cosa nostra scritte… - TutteLeNotizie : Mafia, il pentito e la riunione della Cupola: “Le antiche regole di Cosa nostra scritte… - allnews24eu : «Il Codice di cosa nostra è custodito a Corleone» Il racconto del boss pentito Francesco Colletti - AllNews24 - L'… - ilSicilia : Parla l'ex boss di #Villabate. #cosanostra #regole #libro #pentito -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Le tavolelegge diesistono. E sarebbero custodite a Corleone. A raccontarlo è l’ultimopiovra: si chiama Francesco Colletti, ed era il capomandamento di Villabate. Solo che un certo punto si fece intercettare mentre raccontava al suo braccio destro di aver partecipato alla primanuovadi, convocata alcuni mesi dopo la morte di Totò Riina. Non accadeva dal 15 gennaio del 1993, il giorno dell’arresto del capo dei capi. Quell’intercettazione fece scattare il blitzprocura di Palermo del dicembre scorso: in carcere finirono in 47 tra boss, picciotti e gregari.Il racconto dele l’enfat prodige – A quel punto Colletti decise di saltare il fosso e collaborare con i pm. Raccontando i retroscena di quel pranzo del 29 maggio 2018, quando la commissione provinciale venne ...