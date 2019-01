Mafia | due boss della nuova Cupola si pentono In manette il nipote del Papa

Mafia - il pentito Macaluso si accusa di due omicidi e fa arrestare il nipote e i cognati : L'ex reggente di Resuttana parla di due omicidi del 2007. Provvedimento in carcere per Francesco Lo Iacono e per i fratelli Corrado e Domenico Spataro

Mafia : arresti Palermo - il racconto del pentito che si autoaccusa di due omicidi (2) : (AdnKronos) - Il collaboratore di giustizia Sergio Macaluso, secondo gli inquirenti, "aveva commesso l’omicidio di Giuseppe Lo Baido con la complicità del cognato Corrado Spataro e l’omicidio di Giuseppe Cusumano con la complicità dell’altro cognato, Domenico Spataro, il quale aveva sostituito il fr

Mafia : fatta luce su due omicidi nel palermitano - tre arresti : Palermo, 10 gen. (AdnKronos) - fatta luce su due omicidi di Mafia avvenuti nel palermitano. Nella notte i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale nei confronti di 3 indagati ritenuti responsabili di du

Mafia : Stato chiede due milioni a famiglia Riina - il legale 'una boutade' : Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - "Una boutade, ci avevano già provato quando Riina era vivo. E adesso si rifanno vivi anche con i suoi eredi...". L'avvocato Luca Cianferoni, che per anni ha difeso il capoMafia Totò Riina, commenta così con l'Adnkronos la notizia dello Stato che chiede agli eredi del bo

Mafia - lo Stato presenta il conto ai Riina. "Due milioni di euro per le spese del carcere" : Moglie e figli rinunciano all'eredità, per evitare di pagare. E resta il giallo sul tesoro del capo dei capi

Mafia : legale sorelle Napoli - inquietante stillicidio veleni e anonimi - pronte due querele (2) : (AdnKronos) - Le sorelle Napoli sono proprietarie di un'azienda agricola con oltre 70 ettari di terreno tra Corleone e Mezzojuso dove coltivano cereali e foraggio. Irene, Gioacchina e Marianna Napoli dopo la morte del padre, dicono di aver subito minacce e intimidazioni mafiose per costringerle a ce

Mafia : legale sorelle Napoli - inquietante stillicidio veleni e anonimi - pronte due querele (3) : (AdnKronos) - "Chi ha tirato fuori questi atti? - dice l'avvocato Giorgio Bisagna - E chi li ha messi a disposizione? Perché emergono in questo momento quando si alza il livello? Non dimentichiamo i personaggi che sono stati tirati in ballo". "Noi non ci fermeremo mai, continuiamo nella nostra batta

Duello con Salvini - Spataro smentisce il ministro : "Operazione contro Mafia nigeriana chiusa solo ieri sera e non martedì" : Il bilancio del procuratore: sei arresti e sei latitanti. Il presidente dell'Anticorruzione Cantone difende il magistrato torinese che dà una nuova bacchettata al vicepremier: "Diffuse notizie imprecise, Procura unica competente per le informazioni". Ora è polemica con l'Anm

Mafia : Sicilia - in due anni emesse 399 interdittive antiMafia : Palermo, 3 dic. (AdnKronos) - Nel biennio 2017/2018 sono state emesse dalle Prefetture della Sicilia 399 interdittive antiMafia, su 82.2071 richieste di documentazione antiMafia pervenute. e' uno dei dati emersi nel corso del seminario in corso alla Prefettura di Palermo, alla Presenza del President

"De Zerbi accettò le richieste della Mafia foggiana : il boss gli impose due giocatori" : ...del Tribunale di Bari Francesco Agnino che ha portato all'arresto per associazione mafiosa di 30 affliati a diverse "batterie" della "Società foggiana" c'è un capitolo che va a toccare anche il mondo ...

Mafia Foggia - agguato in un parrucchiere a San Severo : ucciso un pregiudicato - due feriti gravissimi : Sono arrivati alle 12.30, mentre Michele Russi se ne stava sul marciapiede in via Terranova a San Severo, in provincia di Foggia. In due, armati di pistola, hanno iniziato a far fuoco contro l’uomo, pregiudicato di 58 anni. Lui ha tentato la fuga, rifugiandosi in un parrucchiere per uomo lì di fronte. I sicari non si sono fermati e hanno continuato la loro spedizione nel salone da barba. Hanno esploso almeno 50 colpi, uccidendo ...

Da due anni per Zuccaro non esistono Mafia e corruzione : l’emergenza si chiama ONG : A Catania devono essere sparite le emergenze: niente criminalità, niente roghi tossici, niente corruzione, niente mafia, niente di niente. Il procuratore Zuccaro da due anni ha individuato negli sbarchi l'unico vero problema del Paese e fa niente se il suo battersi strenuamente sia utile solo alla pancia di chi sui migranti ha lucrato (fino a diventare il primo partito) e non abbia nessun risultato giuridico: ciò che conta è il rumore.Continua a ...