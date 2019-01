Mafia | Cupola 2 0 | nuovo blitz Si pentono 2 boss di primo piano

Mafia - due boss della nuova Cupola si pentono. In manette il nipote del "Papa" e il figlio di Lo Piccolo : Cadono i rampolli dei clan, 7 arresti. Greco giù capo a 28 anni. Parlano Colletti e Bisconti: “Ecco chi governa Cosa nostra”

Mafia : operazione "Cupola 2.0" - preso capo "famiglia" Bolognetta : I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato Stefano Polizzi, 63 anni, indicato come capo della famiglia mafiosa di Bolognetta . L’uomo - tra i destinatari dei fermi disposti dalla Direzione Distrettuale Anti Mafia di Palermo, che ieri ha azzerato la “Cupola 2.0”, è stato rintracciato questa notte. L’accusa nei suoi confronti è di partecipazione all’associazione mafiosa con ...

Mafia - una Cupola collegiale e il divieto di tradire la moglie : così dopo Riina Cosa nostra è tornata alle vecchie regole : Non solo una nuova commissione con un nuovo capo dei capi. Ma anche una “Cosa scritta”, cioè la verbalizzazione delle vecchie regole dell’onorata società che boss e gregari sono tenuti di nuovo a rispettare. Compreso uno dei precetti più antichi: un uomo d’onore non può avere relazioni extraconiugali, altrimenti è fuori dall’organizzazione. Una regola che in passato aveva bloccato la carriera criminale di Tommaso Buscetta, il ...