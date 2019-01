Mafia a Palermo | fermate 7 persone | tra loro due ' figli d' arte

Mafia - blitz contro la nuova Cupola : sette fermi a Palermo - tra loro il nipote del "Papa" di Cosa nostra : Decisive le rivelazioni di due boss pentiti. Tra i fermati anche Calogero Lo Piccolo, figlio del boss ergastolano Salvatore Lo Piccolo. Il progetto di ridare vita alla Cupola era stato scoperto a dicembre e aveva già portato al fermo di 47 tra boss e gregari.

Mafia : i pentiti parlano e scatta il blitz a Palermo - in manette anche nipote Michele Greco : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - blitz antiMafia all'alba di oggi a Palermo, dove la Dda ha emesso un decreto di fermo nei confronti di sette indagati. In manette anche Leandro Greco, detto 'Michele', nipote del boss omonimo Michele Greco, detto il 'Papa'. Le indagini fanno seguito al provvedimento em

80 anni fa nasceva il magistrato antiMafia Paolo Borsellino a Palermo : A trentanove anni compare sui giornali per un'inchiesta sui rapporti tra mafia e politica nella gestione degli appalti pubblici. Nel 1980 inizia a collaborare con Rocco Chinnici, procuratore capo di ...

Mafia : arresti Palermo - il racconto del pentito che si autoaccusa di due omicidi (2) : (AdnKronos) - Il collaboratore di giustizia Sergio Macaluso, secondo gli inquirenti, "aveva commesso l’omicidio di Giuseppe Lo Baido con la complicità del cognato Corrado Spataro e l’omicidio di Giuseppe Cusumano con la complicità dell’altro cognato, Domenico Spataro, il quale aveva sostituito il fr

Palermo - Salvini vuole donare ville confiscate alla Mafia ai cittadini. Orlando : “Sono abusive” : Il ministro degli Interni Salvini ha annunciato di voler donare ai palermitani tre ville confiscate a Cosa nostra. Ma stando agli accertamenti fatti dal Comune di Palermo gli immobili sarebbero abusivi, perché sorgono a pochi metri dal mare. Orlando ironizza: "Signor ministro, meno Facebook e più fatti. Da mesi, ormai più di 6 mesi, annuncia che verrà a consegnare ai palermitani delle ville confiscate, ma oltre gli annunci niente. C'è qualche ...

Mafia : Salvini annuncia consegna ville - assessore Palermo 'sono abusive e non sanabili' (2) : (AdnKronos) - Anche per quanto riguarda le case da destinare all'emergenza abitativa, il sindaco ricorda che "già da tempo la Giunta comunale, con atti e comunicazioni formali, ha ribadito la disponibilità ad accettare tutti gli appartamenti liberi e che immediatamente o con poca manutenzione posson

Mafia : Salvini annuncia consegna ville - assessore Palermo 'sono abusive e non sanabili' : Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - Le tre ville confiscate alla Mafia e che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato di voler "riassegnare ai cittadini di Palermo sperando che il sindaco non ci piazzi dentro degli immigrati" sono abusive. A renderlo noto è l'assessore alla Cittadinanza soc

Ville confiscate alla Mafia - Comune di Palermo a Salvini : “Sono abusive - non sanabili” : Le tre Ville confiscate alla mafia e che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato di voler "riassegnare ai cittadini di Palermo sperando che il sindaco non ci piazzi dentro degli immigrati" sono abusive. A renderlo noto è l'assessore alla Cittadinanza sociale del Comune di Palermo, Giuseppe Mattina. "Il Comune è sempre pronto a ricevere e prendere in carico immobili confiscati alla mafia che siano fruibili per usi sociali" dice, ...

Palermo - Salvini : “Riconsegnerò tre ville confiscate alla Mafia ai cittadini”. Il sindaco Orlando : “Sono abusive” : Da settimane annuncia l’intenzione di voler consegnare ai palermitani tre ville confiscate a Cosa nostra. Ma quelle case sono abusive. Nuovo fronte di scontro tra Leoluca Orlando e Matteo Salvini. Da giorni il sindaco di Palermo polemizza con il ministro dell’Interno sul decreto sicurezza. “Spero che nelle prossime tre ville confiscate alla mafia che avrò presto la gioia di riassegnare ai cittadini di Palermo, il sindaco non ...

Mafia : Palermo - confisca da 40 milioni euro a eredi Brancato : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - Beni per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Palermo agli eredi di Ezio Brancato, l'ex funzionario della Regione Sicilia "che aveva effettuato nel corso degli anni investimenti in alcune imprese palermitan

Mafia : Palermo - confisca da 40 milioni euro a eredi Brancato (2) : (AdnKronos) - "Le numerose e convergenti propalazioni di collaboratori di giustizia e di atti riguardanti le imprese interessate hanno evidenziato la contiguità di Ezio Brancato, e dei suoi eredi, a Cosa Nostra, attraverso le partecipazioni dagli stessi detenute nel “Gruppo Gas”", dicono le Fiamme g

Lotta alla Mafia - Gabrielli domani a Palermo per la firma del protocollo : Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e il capo della Polizia, Franco Gabrielli, firmeranno, domani, alle ore 15, nella sala degli specchi di Palazzo d'Orleans, a Palermo, un "...

I pupi raccontano la Mafia - successo a Palermo per la storia di Lia Pipitone : Ad assistere ai due spettacoli gli studenti della scuola Media Evemero. Ad organizzare l'associazione Magica Milazzo guidata da Claudia Bruno. I pupi hanno interpretato i peggiori mafiosi della ...

Racket a Palermo - la storia di Daniele : “Ho denunciato la Mafia - ho perso tutto e sono solo” : Ha combattuto contro la sua paura più grande chiamata Cosa nostra. Ha realizzato il suo sogno di aprire un bar-ristorante a Palermo con tanti sacrifici, ma ha fatto i conti con la mafia e affrontato un processo che l'ha portato a far condannare i suoi estorsori. Oggi il ragazzo è impegnato in prima linea nella lotta contro la mafia. Dopo essere stato più volte minacciato ha denunciato il Racket ma è rimasto solo, in preda alla ...