M5s | De Falco presenta ricorso contro l' espulsione | violata la Carta

De Falco fa ricorso contro espulsione da M5s e cita Di Maio in tribunale : “Atto illegittimo - non c’è vincolo di mandato” : L’ex senatore dei 5 stelle Gregorio De Falco ha deciso di fare ricorso contro l’espulsione dal Movimento. L’ex capitano di fregata ha impugnato il provvedimento del collegio dei probiviri M5s, reso noto sul Blog delle Stelle lo scorso 31 dicembre: ha dato mandato all’avvocato Lorenzo Borrè, già conosciuto per aver difeso numerosi dissidenti M5s, di procedere con l’atto di citazione nei confronti dell’Associazione M5s nella persona ...

De Falco ha fatto ricorso contro la sua "espulsione abnorme e incostituzionale" dal M5s : Il senatore Gregorio De Falco conferma di aver presentato ricorso contro la sua espulsione dal Movimento 5 stelle. "Ho presentato ricorso, come annunciato a suo tempo contro un provvedimento che è abnorme, incostituzionale e sbagliato nel merito", spiega contattato al telefono. "Il provvedimento di espulsione - prosegue - dimostra che nel Movimento non è ammessa alcuna dialettica. Se si fosse per esempio giunti a un a sintesi politica sul ...

De Falco - M5s : "Nessuno rimanga indietro era anche per naufraghi" : "A Di Maio ricordo che noi abbiamo sempre detto 'nessuno rimanga indietro' e non abbiamo escluso da questo la povera gente o chi è naufrago". Lo dice all'AdnKronos Gregorio De Falco, il senatore dei Cinque Stelle espulso dal movimento, dopo l'ultima strage di migranti, con le decine di uomini morti al largo della Libia. Il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha puntato nelle scorse ore ha puntato il dito contro gli effetti ...

M5s - l'accusa di De Falco : 'È Di Maio che dovrebbe esser espulso - non io' : Intervistato dal programma radiofonico 'Un giorno da pecora', il dissidente grillino Gregorio De Falco ha discusso della vicenda della sua espulsione decisa dai probiviri del M5S, per reiterate violazioni dei principi contenuti dentro il regolamento del progetto politico ideato da Beppe Grillo. Secondo il senatore De Falco, intanto è Di Maio che sta facendo perdere voti al M5S da quando ha praticamente assunto una linea politica di destra, ...

Gregorio De Falco : 'Ho appena contattato la Sea Watch'. Migranti - il senatore cacciato dal M5s sfida Salvini : 'Voglio vedere gli atti'. Gregorio De Falco , comandante e senatore appena espulso dal M5s , intervistato dalla Stampa sfida Matteo Salvini sulla chiusura dei porti: 'Ho presentato un'interrogazione, ...

L’ex grillino De Falco : “Il contratto LEGA e M5s è un paravento - si uniranno anche alle europee” : L’ormai ex senatore grillino Gregorio De Falco ha deciso di togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe Dopo che Luigi Di Maio lo ha fatto praticamente cacciare dal partito per aver messo in discussione il decreto Sicurezza e per le accuse lanciate contro i vertici grillini di essersi “appiattiti sui temi della LEGA”. Accuse che l’ex ufficiale della Guardia costiera rilancia in un’intervista ...

Fare ricorso contro il M5s? Il modello De Falco è un facsimile perfetto : Roma. C'è tutto un canone da seguire per far ricorso contro i Cinque stelle, sempre felici di espellere i loro parlamentari dissenzienti per eccesso di autonomia politica e abili nel rifugiarsi dietro cavilli, norme e codicilli. E' il caso di Gregorio De Falco, senatore appena buttato fuori dal M5s per essersi astenuto sulla legge di bilancio, in violazione ...

M5s - D’Uva : “De Falco e De Bonis andavano espulsi prima. Taglio stipendio parlamentari? È nel contratto di governo” : “Le espulsioni dei due senatori dal M5s? Mi pare che già prima non si poteva fare conto sul loro voto. Non seguivano il gruppo e già questo, nell’ambito di un gruppo parlamentare di maggioranza, era un elemento sufficiente per fare una espulsione. Anzi, abbiamo aspettato anche sin troppo tempo per farlo“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il capogruppo M5s alla Camera, ...

De Falco prepara il ricorso contro il M5s : Roma. Il senatore Gregorio De Falco, fresco di espulsione dal M5s a seguito della violazione dell’articolo 11 dello statuto e dell’articolo 3 del codice etico del M5s, è pronto a presentare ricorso. “Ci sono cinque giorni per farlo, ma ne sono già passati due dal 31 dicembre. Mi rivolgerò a qualcuno

