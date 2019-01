huffingtonpost

Lunetta Park a Bologna per contrastare la povertà educativa minorile

(Di martedì 22 gennaio 2019) Nell'ultimo decennio è più che raddoppiata la percentuale di residenti in Italia in condizioni di povertà assoluta. Su oltre 5 milioni di persone che non possono affrontare le spese minime per garantirsi una vita accettabile, la fascia più a rischio è proprio quella dei minori: non più gli anziani, come accadeva fino a dieci anni fa, ma bambini e adolescenti sono i più colpiti dalla povertà.Povertà non soltanto economica, evidentemente, ma anche culturale e socio-. Di fatto, due facce della stessa medaglia: una famiglia a basso reddito ha meno possibilità di garantire opportunità educative di qualità ai propri figli, che a loro volta avranno più difficoltà ad acquisire un livello di conoscenze e competenze adeguato per affermarsi in un mercato del lavoro sempre più ...