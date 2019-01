L' ultrà Ciccarelli ammette | Ero presente agli scontri

Scontri Inter-Napoli - arrestato Nino Ciccarelli : storico capo ultrà dei Viking nerazzurri : È finito in manette Nino Ciccarelli , storico capo ultrà della Curva Nord dell'Inter. arrestato per gli Scontri del giorno Santo Stefano prima di Inter-Napoli durante i quali è stato ucciso l' ultrà varesino Daniele Belardinelli. L'ordinanza emessa dal gip Guido Salvini riguarda, secondo quanto si app

Fermato nella notte Ciccarelli storico capo ultrà dell’Inter : Il primo pentito nel mondo ultras C’è una svolta nelle indagini sugli scontri di Milano, o meglio sull’agguato teso da ultras di Inter, Varese e Nizza agli ultras del Napoli. Scontri in cui ha perso la vita l’ultrà Belardinelli appunto di Varese, leader del gruppo di estrema destra Blood and Honour. Come scritto dal Corriere della Sera, nella notte gli agenti della Digos hanno portato in questura Nino Ciccarelli, 49 anni, nome ...