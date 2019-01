Lory Del Santo e Marco Cucolo fingono? Parole dell’ex Rocco a Pomeriggio 5

Pomeriggio 5 - Lory Del Santo sconvolge lo studio : "Il consiglio per finire sempre a letto" : A Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, Lory Del Santo ha snocciolato il suo decalogo per sedurre un uomo più giovane (e lei, fidanzata con Marco Cucolo che è assai più giovane, è fonte autorevole sul tema). Prima regola: zero pressione. La seconda: perfezione. "È a lui che tocca essere perfetto non certo

Pomeriggio 5 - Lory Del Santo sconvolge lo studio : 'Il consiglio per finire sempre a letto' : A Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso , Lory Del Santo ha snocciolato il suo decalogo per sedurre un uomo più giovane , e lei, fidanzata con Marco Cucolo che è assai più giovane, è fonte autorevole sul ...

Vieni da me - Lory Del Santo sconvolge Caterina Balivo : "Io sono nata qui" - la foto da brividi : Lory Del Santo racconta a Vieni da me alcuni particolari della sua infanzia davvero drammatici. "La mia famiglia era così povera che mia madre partorì in una casa senza le finestre", dice a Caterina Balivo la showgirl. "Mi portarono subito nella stalla dove potevo essere scaldata dal calore emanato

Lory Del Santo : “Sono nata in una stalla - poi a 19 anni mi hanno arrestata” : “Non c’era riscaldamento dove sono nata, perché ero in una stalla. Poi mi portarono all’ospedale e mi hanno salvata per puro miracolo”. È una rivelazione molto personale quella che Lory Del Santo fa a Caterina Balivo, nel corso di Vieni da Me. La showgirl ha raccontato infatti di esser nata nella periferia di Verona, in campagna, e nella povertà quasi assoluta. La sua casa non aveva neanche i vetri alle finestre, per questo quando è nata è ...

Lory Del Santo ricorda il figlio Loren su Instagram : la prima foto a distanza di mesi : Lory Del Santo ha dovuto affrontare un dolore devastante l’estate scorsa, quello per la morte del figlio Loren, 19 anni. Un dolore che ha più volte raccontato in televisione. Nonostante la tragedia che l’ha colpita, Lory non si è mai mostrata debole agli occhi del pubblico, anzi. Ha voluto esorcizzare il suo dolore interiore partecipando alla terza edizione del Grande Fratello Vip poco tempo dopo il grave lutto. Una decisione, questa di andare ...

