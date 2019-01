Lorella Cuccarini | Striscia la Notizia le consegna il Tapiro per la lite social con

Tapiro d'Oro a Lorella Cuccarini/ Striscia la Notizia - i motivi della "lite" con la Parisi : "Per me è chiuso!" : Lorella Cuccarini sarà una delle nuove protagoniste dell'appuntamento con Striscia la Notizia in onda questa sera, per lei il Tapiro d'Oro.

Lorella Cuccarini - tapiro da Striscia per lite con Heather Parisi : la reazione : Striscia la Notizia, tapiro d’oro a Lorella Cuccarini nella puntata di stasera 21 gennaio Striscia la Notizia ha colpito ancora! Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro a Lorella Cuccarini per i battibecchi via social con Heather Parisi. Sono stati giorni movimentati tra le due ballerine, che si sono lanciate frecciatine – a proposito di […] L'articolo Lorella Cuccarini, tapiro da Striscia per lite con Heather ...

Heather Parisi replica alle accuse di Lorella Cuccarini : Non sembra destinata a fermarsi la polemica fra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Lo scontro a distanza, iniziato qualche giorno fa dopo un’intervista della showgirl italiana, è continuato in queste ore, con la risposta piccata di Heather Parisi, accusata dalla Cuccarini (insieme al marito Umberto Maria Anzolin, di essere fuggita all’estero a causa di alcuni problemi con il fisco italiano). Qualche giorno fa l’attrice aveva ...

Heather Parisi risponde all'accusa di Lorella Cuccarini la faida continua : Altrove e in politica, servono una determinazione e una "cattiveria" che impongono anche di rinunciare ad alcune caratteristiche femminili. Dobbiamo accettare il fatto che uomini e donne sono diversi,...

Heather Parisi risponde all'accusa di Lorella Cuccarini - la faida continua - : A costei dico, HK non è nella lista dei paradisi fiscali del ministero dell'economia e un americano, ovunque viva, paga sempre le tasse in USA. Ah saperlo? Ora lo sai! H* " Heather Parisi , @Heather_...

Heather Parisi replica a Lorella Cuccarini : 'Hong Kong non è un paradiso fiscale' : A costei dico, HK non è nella lista dei paradisi fiscali del ministero dell'economia e un americano, ovunque viva, paga sempre le tasse in USA. Ah saperlo? Ora lo sai! H*. Con questo ennesimo attacco,...

Heather Parisi stroncata da Lorella Cuccarini : un altro un affondo durissimo : Parole, quelle della Cuccarini, che hanno provocato reazioni durissime fuori e dentro il mondo della televisione. Lorella Cuccarini e Heather Parisi, famose come 'nemiche amatissime' Il fronte d'...

Lorella Cuccarini risponde a Heather Parisi : ... che, commentando - senza però mai citarla direttamente - le dichiarazioni filogovernative della Cuccarini su migranti, politica ed Unione Europea al settimanale 'Oggi', ha scritto su Twitter: "Ci ...

Heather Parisi contro Lorella Cuccarini/ "Ballerina? Solo sovranista" - ma non è il primo scontro politico : Heather Parisi contro la 'gialloverde' Lorella Cuccarini, tweet al vetriolo: "Ballerina? Solo sovranista". Ma non è il primo scontro politico...

Lorella Cuccarini : 'MILIONI DI ITALIANI MI VOLEVANO NUDA'/ Replica alla Parisi : 'Twitta da paradisi fiscali!' : Dopo le polemiche per i commenti su fatti politici, LORELLA CUCCARINI ha ripercorso la sua carriera e ha parlato delle polemiche sui matrimoni gay.

Lorella Cuccarini risponde a Heather Parisi : «Twitta da paradisi fiscali». Poi accuse al marito : Continua la lotta a distanza tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi, dopo il tweet di ieri di quest'ultima in cui prendeva in giro la Cuccarini per la sua svolta sovranista. Sui suoi profili social , ...

Bomba Lorella Cuccarini - la replica a Heather Parisi : "Twitta da paradisi fiscali" : La ballerina risponde su Twitter alla collega (e storica rivale) Heather Parisi, che ieri aveva commentato con disappunto le...

Heather Parisi attacca Lorella Cuccarini e lei sbotta : «Twitta da paradisi fiscali di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia paga le tasse» : Lorella Cuccarini e Heather Parisi La svolta ’sovranista’ di Lorella Cuccarini ha scatenato non poche reazioni e polemiche. La più amata dagli Italiani (sarà ancora così?) non ha fatto mistero del suo orientamento politico, ammettendo di aver “votato per una delle due forze al governo“ (Lega o Movimento 5 Stelle) e, in qualche modo, prendendo le distanze da Papa Francesco sulla questione migranti: “Sarebbe bello ...

Lorella Cuccarini al vetriolo contro Heather Parisi : "Perché continui a parlare dai paradisi fiscali?" : La risposta non si è fatta attendere. Lorella Cuccarini attacca Heater Parisi con un post Facebook ripreso poi dal suo profilo Twitter: "Come mai una persona una persona che da molto tempo ha lasciato l'Italia - per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro si - continua ad occuparsi, twittando da paradisi ?fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah saperlo" La polemica era ...