«Lino Banfi nella commissione Unesco per l' Italia» | l' annuncio di Di Maio

Lino Banfi rappresenterà l’Italia all’UNESCO : Lo ha annunciato il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, durante l'evento di presentazione del reddito di cittadinanza: "È una cosa che mi riempie di orgoglio, abbiamo deciso di chiedere a Lino Banfi di rappresentare l'Italia nella commissione italiana per l'UNESCO".Continua a leggere

M5S celebra il reddito di cittadinanza con una giornata evento. In prima fila compare Lino Banfi : Al via al 'Nazionale Spazio Eventi' di Roma l'evento M5S sul reddito di cittadinanza. Formato Ted, con maxischermi e slide, colori blu e giallo, e lo slogan "Nessuno rimarrà più indietro" la convention prende il via con l'intervento di Luigi Di Maio, capo politico del Movimento.A rubare la scena all'inizio è Lino Banfi, ospite d'onore, seduto in prima fila. "Mi hanno invitato e sono venuto: pare che mi diano pure a me una ...

Lino Banfi : “I miei colleghi se la spassavano tra sesso e festini - io sono sempre con la mia famiglia” : Con qualche lacrima, Lino Banfi è tornato a parlare della moglie Lucia Lagrasta, affetta da Alzheimer: i due sono sposati da 56 anni e “nonno Libero” ha sempre parole d’amore per lei. “Non riesco ad accettare che mia moglie non stia bene e in un momento in cui mi sarei solo voluto godere la vita accanto a lei“, ha detto domenica ospite di Domenica In. “Mai un viaggio all’estero o una crociera. Adesso che ...

Lino Banfi e la moglie malata di Alzheimer : "Quando non mi riconoscerà ci ripresenteremo un'altra volta" : Stanno commuovendo l'Italia le struggenti parole di Lino Banfi sulla moglie Lucia Lagrasta, alla quale è legato da 56 anni. Ospite di Mara Venier a Domenica In, il celeberrimo Nonno Libero ha parlato della malattia della sua consorte: Non riesco ad accettare che mia moglie non stia bene e in un momento in cui mi sarei solo voluto godere la vita accanto a lei - ha detto - Mai un viaggio all'estero o una crociera. Adesso che potremmo non ci ...

