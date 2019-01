Lino Banfi nella Commissione italiana per l' Unesco | Di Maio lo annuncia all' evento del M5S

Matteo Salvini - il siluro sulla nomina di Di Maio all'Unesco : 'Lino Banfi? E perché no Jerry Calà?' : ... sorridiamo perché l'Italia è così bella che chiunque la può difendere, la può apprezzare, la può valorizzare in giro per il mondo'. Il ministro dell'Interno ha poi provato a smorzare la polemica, ...

Di Maio annuncia : «Lino Banfi rappresenterà il Governo nella commissione Unesco» : Lino BanfiLino BanfiLino BanfiLino BanfiLino BanfiLino BanfiSarà Lino Banfi a rappresentare il Governo nella commissione italiana per l’Unesco. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, all’evento M5s sul reddito di cittadinanza. «Ne approfittiamo per dare una notizia all’Italia che a me riempie di orgoglio: come Governo abbiamo individuato il maestro Lino Banfi. Lo abbiamo fatto patrimonio dell’Unesco». L’attore ...

Di Maio : “Lino Banfi rappresenterà l’Italia all’Unesco”. Ed è polemica : L'attore comico Lino Banfi rappresenterà l'Italia all'Unesco. "Come governo abbiamo nominato il maestro Banfi, andrà a rappresentare l'Italia nella commissione italiana per l'Unesco. Abbiamo fatto Lino Banfi patrimonio dell'Unesco". E' stato Luigi Di Maio a darne notizia durante la convention M5S sul reddito di cittadinanza, chiamando sul palco accanto a sé lo stesso attore. "Questa carica è bellissima perché le commissioni finora erano fatte ...

Lino Banfi - dalla commedia sexy ad ambasciatore Unesco : Il comico Lino Banfi, pseudonimo di Pasquale Zagaria, futuro ambasciatore del nostro Paese nella commissione Italiana per l'Unesco, e' uno degli attori piu' popolari in Italia, con una carriera di oltre 65 anni spesa tra teatro, televisione e cinema. Nato ad Andria, in Puglia, il 9 luglio 1936, ha recitato sia in ruoli comici che drammatici, lavorando con alcuni dei piu' importanti registi del cinema italiano, tra cui Nanni Loy, Steno e Dino ...

Lino Banfi nella commissione Unesco - l’ironia di Salvini : “E Jerry Calà? E Pozzetto? E Smaila? Apriamo il dibattito” : “Lino Banfi va bene. E Jerry Calà? E Renato Pozzetto? E Umberto Smaila?”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook ha commentato la scelta del governo di nominare l’attore pugliese nella commissione dell’Unesco. “Apriamo questo dibattito e sorridiamo – ha aggiunto – che l’Italia è così bella che chiunque la può valorizzare in giro per il mondo”. L'articolo Lino Banfi ...

Lino Banfi Unesco : ambasciatore italiano M5S - cosa fa e ruolo : Lino Banfi Unesco: ambasciatore italiano M5S, cosa fa e ruolo Lino Banfi ambasciatore italiano per l’Unesco. La nomina ufficiale è arrivata dal vicepremier Luigi Di Maio, in occasione di un convegno a Roma improntato sul reddito di cittadinanza. Per Lino Banfi un ruolo importante, dopo quello di ambasciatore Unicef, che avvalora il suo impegno nel sociale. Una scelta, da parte dell’attore, improntata nel voler regalare il sorriso ...