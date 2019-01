Lino Banfi entra nella commissione italiana dell’Unesco

Di Maio : «Abbiamo fatto Lino Banfi patrimonio dell'Unesco». L'attore nella commissione italiana : «Abbiamo fatto Lino Banfi patrimonio dell'Unesco». Lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio all'evento M5s sul reddito di cittadinanza. Un modo spiritoso per dire...

Lino Banfi nella Commissione Unesco : l'annuncio di Di Maio : "Ne approfittiamo per dare una notizia all'Italia che a me riempie di orgoglio: abbiamo individuato Lino Banfi perché rappresenti l'Italia nella Commissione italiana per l'Unesco" Questa la dichiarazione del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a margine dell'evento sul reddito di cittadinanza organizzato dal Movimento 5 Stelle, cui ha partecipato il vicepremier, stando a quanto riportato dall'Ansa."Abbiamo fatto Lino ...

Di Maio presenta Lino Banfi : “All’Unesco per il governo”. E lui : “Prima solo plurilaureati. Che c’entro io? Porto il sorriso…” : “Benvenuti a questo evento che per noi è una festa sul reddito, una rivoluzione per il mondo del lavoro italiano. Voglio iniziare con un ospite speciale: il maestro Lino Banfi“. Luigi Di Maio ha aperto la presentazione show sul reddito di cittadinanza presentando l’attore pugliese, che rappresenterà il governo presso l’Unesco. “Quando mi hanno detto di volermi investire di questo incarico, mi sono chiesto ‘che ...

Lino Banfi nella delegazione UNESCO - Salvini sfotte Di Maio : “E Jerry Calà? E Pozzetto?” : Non si è fatto attendere il commento di Matteo Salvini alla notizia della nomina di Lino Banfi quale rappresentante dell'Italia all'UNESCO. Il leader della Lega sorride a chi gli chiede una valutazione e aggiunge sornione: "Apriamo il dibattito, perché non Jerry Calà? E Renato Pozzetto allora?"Continua a leggere

