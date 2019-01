Liberté – Sanremo Edition è il nuovo album di Loredana Berté con il brano in gara

optimaitalia

(Di martedì 22 gennaio 2019)Ildiarriva a qualche mese dal rilascio della versione madre del disco, con il quale l'artista di Bagnara Calabra è tornata a far sentire la sua voce dopo con un disco che ne ha ridisegnato, con estrema precisione, i suoi tratti artistici più spiccati.L'artista è inoltre pronta a calcare il palco del Teatro Ariston con ilCosa ti aspetti da me, che ha inserito ine che sarà accompagnato anche dal rilascio di un supporto in vinile spedito sul mercato in edizione limitata. La data scelta è quella dell'8 febbraio, come accadrà per molti altri artisti in, e riporterà tutti i brani che sono già contenuti nel disco tra i quali spiccano anche i singoli Maledetto Luna-Park e Babilonia. Il singolo sarà rilasciato in 45 giri e in edizione limitata, con i pre-order al via dal 24 gennaio. Ilporta la firma di ...