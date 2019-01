L’esorcismo di Hannah Grace film al cinema: cast, recensione, curiosità

cubemagazine

: La morte è soltanto l'inizio. L’esorcismo di Hannah Grace, dal 31 gennaio al cinema! #EsorcismoDiHannahGrace - WarnerBrosIta : La morte è soltanto l'inizio. L’esorcismo di Hannah Grace, dal 31 gennaio al cinema! #EsorcismoDiHannahGrace - Mauxa : Al #cinema L'esorcismo di Hannah Grace #horror con #ShayMitchell - altadefinizion0 : L'ESORCISMO DI HANNAH GRACE STREAMING FILM ITA | @scoopit -

(Di martedì 22 gennaio 2019) L’esorcismo diè uno deialquesta settimana in uscita nelle sale giovedì 31 gennaio 2019. La pellicola diretta da Diederik Van Rooijen, con Shay Mitchell e Stana Katic. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEL’esorcismo dial: scheda eGENERE: Horror, Thriller ANNO: 2018 REGIA: Diederik Van Rooijen: Shay Mitchell, Stana Katic, Grey Damon, Louis Herthum, Lexie Roth, James A. Watson Jr., Jacob Ming-Trent DURATA: 85 Minuti L’esorcismo dial: trama Un esorcismo difficile si conclude con la morte violenta di una giovane donna. Mesi dopo, Megan Reed (Shay Mitchell) sta lavorando al turno di notte in obitorio, quando prende in consegna un cadavere sfigurato. Da sola, nei corridoi del ...