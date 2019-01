Lele Spedicato sarà in tour con i Negramaro | ufficialmente smentita ogni ipotesi di

Lele Spedicato : la prima apparizione del chitarrista dei Negramaro dopo l’ictus : NegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroLele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da un’emorragia celebrale lo scorso 17 settembre, è apparso a sorpresa per la prima volta sui social insieme alla band, in un video di auguri davvero bello ed emozionante. LEGGI ANCHENegramaro: emorragia cerebrale per il ...

Negramaro - a sorpresa su Facebook torna Lele Spedicato in un video di auguri di buon anno : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Negramaro - a sorpresa sui social torna in video Lele Spedicato : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da un'emorragia cerebrale lo scorso 17 settembre, appare per la prima volta in video insieme alla band per un augurio speciale di buon anno...

Negroamaro - Lele Spedicato per la prima volta sui social dopo la malattia : gli auguri ai fan insieme a tutta la band : di Alessia Strinati Lele Spedicato compare per la prima volta sui social insieme ai suoi compagni. In un video postato su Facebook dai Negroamaro si vede il chitarrista, colpito qualche mese fa da un'...

Negramaro - auguri di fine anno con sorpresa : il chitarrista Lele Spedicato appare per la prima volta dopo la malattia : I Negramaro chiudono un anno difficile con un bellissimo ritorno: Lele Spedicato, il chitarrista colpito da un’emorragia celebrale il 17 settembre, appare per la prima volta in video insieme alla band per un augurio speciale di buon anno a tutti i fan sui social. “È stato un 2018 denso di storie bellissime, difficili, nuove, impegnative, condivise ed affrontate tutte sotto il segno dell’amicizia, quella vera che ci insegna, ...

NEGRAMARO - Lele Spedicato VIDEO DOPO L'EMORRAGIA CEREBRALE/ Torna sui social : 'Buon anno a tutti' : NEGRAMARO, LELE SPEDICATO Torna sui social DOPO L'EMORRAGIA CEREBRALE per fare gli auguri ai fans: 'Buon anno a tutti', VIDEO.

Negramaro - la sorpresa ai fan : Lele Spedicato compare in un video di auguri : Con grande stupore per tutti, Lele Spedicato appare, per la prima volta in un video, dopo la malattia, insieme a tutti i...

Lele Spedicato torna in video con i Negramaro : "Un nuovo anno meraviglioso per tutti" : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da un'emorragia celebrale lo scorso 17 settembre, appare per la prima volta in video insieme alla band per un augurio speciale di buon anno a tutti i loro fan sui social."È stato un 2018 denso di storie bellissime, difficili, nuove, impegnative, condivise ed affrontate tutte sotto il segno dell'amicizia, quella vera che ci insegna, ancora una volta, che insieme agli altri i sogni si ...

Buon 2019 con Lele Spedicato dei Negramaro in video per gli auguri speciali ai fan prima del tour : Lele Spedicato dei Negramaro in video augura Buon 2019 ai fan. Una vera sorpresa per tutti coloro che ne aspettavano il ritorno, dopo il dramma dell'emorragia cerebrale e la lotta per tornare a una vita normale. Il chitarrista della band, che sarà in tour a partire dal mese di febbraio, ha stappato una grande bottiglia per un augurio speciale a tutti i fan che aspettavano di rivederlo almeno in video. Il gruppo torna quindi alla ...

Negramaro : Lele Spedicato torna a parlare in pubblico dopo l'ictus : Il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato è intervenuto durante il "Vanity Fair Stories" per salutare e ringraziare il pubblico che segue la band alcuni mesi dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito. L'annuncio vocale è avvenuto proprio mentre il leader della band Giuliano Sangiorgi stava cantando. "Ciao ragazzi, vi mando un caloroso ed affettuoso abbraccio!" sono state le prime parole pronunciate da Lele Spedicato che hanno visibilmente ...

Lele Spedicato - le prime parole del chitarrista dei Negramaro dopo il malore : 'Grazie di avermi travolto d'affetto' : Lele Spedicato , chitarrista dei Negramaro , ha parlato per la prima volta ai fan dopo l ' emorragia cerebrale che lo ha colpito oltre due mesi fa. Giuliano Sangiorgi , cantante e leader della band ...

Lele Spedicato - le prime parole dopo il malore. Il messaggio commuove Giuliano Sangiorgi : Emanuele “Lele” Spedicato parla per la prima volta dopo il malore e la grande paura, commuovendo Giuliano Sangiorgi. Il chitarrista dei Negramaro qualche mese fa era stato colpito da un ictus e ricoverato d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime. Oggi, dopo una lotta difficile e momenti drammatici, è tornato a vivere e ha intrapreso il lungo percorso della riabilitazione. La strada per tornare sul palco è ancora lunga, ma ...

Negramaro : le prime parole di Emanuele ‘Lele’ Spedicato dopo la grande paura : Torna a parlare, per la prima volta dopo l’emorragia cerebrale che lo ha colpito nel settembre scorso, Emanuele ‘Lele’ Spedicato, il chitarrista dei Negramaro. Il musicista ha fatto sentire la propria voce attraverso un messaggio audio diffuso nel corso dell’evento milanese Vanity Fair Stories mentre sul palco c’era Giuliano Sangiorgi, il cantante della band salentina: Ciao ragazzi vi mando un caloroso e affettuoso ...

Vanity Fair Stories : il messaggio di Lele Spedicato : Vanity Fair Stories: la serata musicale Vanity Fair Stories: la serata musicale Vanity Fair Stories: la serata musicale Vanity Fair Stories: la serata musicale Vanity Fair Stories: la serata musicale Vanity Fair Stories: la serata musicale Vanity Fair Stories: la serata musicale Vanity Fair Stories: la serata musicale Vanity Fair Stories: la serata musicale Vanity Fair Stories: la serata musicale Vanity Fair Stories: la serata musicale Vanity ...