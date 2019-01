Legambiente | Brescia | Lodi e Monza sono le tre città più inquinate d' Italia

Blastingnews

(Di martedì 22 gennaio 2019) In Lombardia l'aria sarebbe irrespirabile. E' qui, infatti, che - secondo il rapporto annuale di- si trovano le trepiùd', "indossa" quest'anno la maglia nera, seguita a breve distanza da. Le analisi dell'associazione ambientalista - che ha rilevato soprattutto le emissioni inquinanti del traffico, del riscaldamento domestico, delle industrie e delle pratiche agricole - hanno denunciato una situazione alquanto preoccupante. E, non a caso, il nostro Paese, è già stato anche deferito alla Corte di Giustizia europea per l'inquinamento atmosferico.LepiùLo scorso anno, in ben 55 capoluoghi di provinciani, si è assistito al superamento dei limiti giornalieri per l'ozono o per le polveri sottili. Lapiù inquinata del BelPaese èche "vanta" il maggior numero di giornate fuori dai limiti di legge. ...