Le fake news? Ora il pericolo corre su Whatsapp

Il Samsung in ceramica - WhatsApp contro le fake news - l'agenda di oggi : Le notizie che forse ieri ti sei perso Milano è stata premiata come migliore città al mondo per il design nel 2019 Anche secondo il periodico inglese Wallpaper* Milano oggi vive un'incredibile ...

Whatsapp limita l'inoltro dei messaggi per contrastare le fake news : I vertici di Whatsapp hanno deciso di limitare la possibilità di inoltrare i messaggi sull'applicazione a 5 volte per messaggio. Questa scelta è stata annunciata durante un evento pubblico a Giacarta, in Indonesia, ed è pensata per contrastare la disinformazione e le notizie false sull'applicazione."Il limite ha ridotto significativamente i messaggi inoltrati in tutto il mondo", ha detto un portavoce dell'azienda alla Bbc. ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta le fake news della settimana : è vero che ci vuole garantismo verso Cesare Battisti? : Non si esulta per la cattura di Cesare Battisti, ci vuole garantismo nei suoi confronti, forse è stato condannato ingiustamente: sarà vero? Il primo novembre 2018, il Corriere della Sera titolava a tutta prima pagina: “Ue, pronta la procedura contro l’Italia: attesa la decisione il 21 novembre”. Era vero o no? Questa settimana Marco Travaglio smonta due fake news per il 17esimo appuntamento della seconda stagione di Balle ...

Russiagate - il procuratore Mueller : 'Scoop BuzzFeed non accurato'. Trump : 'fake news' : 'Un giorno molto triste per il giornalismo, ma un grande giorno per il nostro Paese': lo ha twittato Donald Trump dopo che il procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller è intervenuto tramite ...

Usa - Mueller smentisce BuzzFeed. Trump : 'fake news nemiche del popolo' - : Il sito ha sostenuto che il presidente avesse ordinato al suo avvocato Michael Cohen di mentire al Congresso sul progetto per una Trump Tower a Mosca. Il procuratore ha definito "non accurate" le ...

Brasile - Bolsonaro ha vinto grazie a 'fake news' e WhatsApp? Cosa possiamo imparare sulla disinformazione online : In un paese in cui il 66% dei cittadini si informa tramite social media , dato più alto al mondo, peraltro in discesa, , Whatsapp " dice il Digital News Report 2018 del Reuters Institute di Oxford " ...

Grillo : “Educazione alla salute a scuola contro le fake news” : È “finalmente tempo di promuovere nelle scuole una corretta educazione ai temi della salute e della prevenzione. Questo provvedimento sancisce la necessaria alleanza tra sistema sanitario e sistema educativo che può essere la prima concreta barriera contro la cattiva informazione e la diffusione di fake news“. Lo afferma all’Adnkronos salute il ministro della salute Giulia Grillo, commentando l’accordo ad hoc tra il ...

Il vero problema dell’informazione non sono le fake news ma la troppa velocità : Ieri è stato il giorno in cui le frasi l’hanno fatta da padrone sulle pagine dei giornali. Dal caso Juncker, che ha fatto mea culpa su un’austerity troppo austerity e si è scusato indirettamente con la Grecia, a quello di Di Battista, che ha definito roba da “ancien régime” la cena a partecipazione Lega-PD sulla giustizia. Le redazioni hanno avuto i loro titoli senza doversi troppo sforzare. (foto: Ap/LaPresse) In realtà, non è successo nulla di ...

A Modica - "Dalle verità rivelate - alle fake news" : Si parlerà di verità rivelate e fake news, in un incontro in programma all'Ente Liceo Convitto di Modica a cura della docente Loredana Cardullo

'Cena Salvini-renziani' - Chirico : "fake news - si parla di giustizia" : La lista dei presenti è pubblicata online da tempo ed è molto ampia: numerose personalità del mondo della politica - in modo trasversale - accademici, imprenditori, giornalisti e soprattutto molti ...

Spiegare l'Ue in 4 video : ultima trincea contro le fake news : Il progetto è nato circa 3 anni fa, ma oggi sembra un "instant plan", una strategia d'emergenza, quasi una linea Maginot contro l'avanzare del sovranismo populista. Si tratta di un programma di educazione all'Europa realizzato nell'ambito di Erasmus Plus da una pattuglia di Università.Piccola curiosità: dal Regno Unito partecipano addirittura due atenei, nonostante Brexit."Quando siamo partiti il referendum era alle porte - ...