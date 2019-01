Le donne single e divorziate godono di una salute migliore rispetto alle donne sposate

Uomini e donne : l’ex tronista Claudia Piumetto è di nuovo single : Uomini e Donne: che fine ha fatto l’ex tronista Claudia Piumetto Il 2019 è iniziato male per Claudia Piumetto. L’ex tronista di Uomini e Donne è di nuovo single. Subito dopo le feste di Natale ha chiuso una relazione importante, quella con un imprenditore alla quale era legata da circa un anno. Il rapporto, nonostante […] L'articolo Uomini e Donne: l’ex tronista Claudia Piumetto è di nuovo single proviene da Gossip e Tv.

Esistono sei tipi di donne single : a quale corrispondi tu? : Le donne single non sono tutte uguali, ma possono essere racchiuse in sei categorie: quale ti rappresenta di più? Non tutte le donne reagiscono allo stesso modo di fronte alla fine di una relazione, e non tutte vivono allo stesso modo la loro nuova condizione di single. Nello specifico, i tipi di donne single si potrebbero riassumere in sei categorie: scoprile tutte per capire a quale appartieni tu. Lo spirito libero: solitamente è una donna ...

Spoiler Uomini e donne - trono over : Gemma torna nuovamente single : Gemma è nuovamente single. Infatti nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, il popolarissimo programma condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi, riesce a regalare sempre momenti esilaranti per gli appassionati del programma. Tuttavia, la puntata registrata qualche giorno fa (precisamente il 4 gennaio 2019) non sfugge a questa regola, le ultime anticipazioni riguardano la protagonista indiscussa del trono ...

Uomini e donne news - Valentina Dallari torna single : è finita con Alessandro : Uomini e Donne news, Valentina Dallari di nuovo single: è finita con il fidanzato Alessandro Valentina Dallari è tornata ad essere single. A farsi sfuggire quest’indiscrezione è stata l’ex tronista di Uomini e Donne in persona sui social. Nel rispondere ad un fan su Instagram, infatti, la bella Valentina ha confermato di aver chiuso con […] L'articolo Uomini e Donne news, Valentina Dallari torna single: è finita con Alessandro ...

Tina Cipollari choc a Uomini e donne : “Sono single” : Tina Cipollari scherza a Uomini e Donne e svela chi è il suo preferito Tina Cipollari è single? La bionda opinionista continua a scherzare a Uomini e Donne. Pochi minuti fa ha fatto una serie di apprezzamenti per Andrea Dal Corso, il corteggiatore di Teresa Langella. “Lo sposo perfetto. Se Teresa non ti sceglie io sono single. Ma dove sei stato tutti questi anni!”. Un elogio in piena regola per l’ex protagonista di ...

Le donne di Pieraccioni : «Lui single? Non c’è da stupirsi» : Per la sua tredicesima commedia – Se son rose, nelle sale dal 29 novembre – Leonardo Pieraccioni si è circondato di un bel parterre di attrici, tutte nei panni delle ex del protagonista Leonardo (il cabarettista toscano). Ci sono Gabriella Pession, che interpreta Elettra, una professoressa di filosofia con al seguito due figli «indemoniati»; Caterina Murino nelle vesti della suora laica Benedetta; Michela Andreozzi in quelli di ...