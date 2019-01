Le carica delle imprenditrici straniere in Italia

2019 - la carica delle elettriche. Tutti i modelli a emissioni zero che guideremo – FOTO : “Non è la fine. Ma è, forse, la fine del principio”. In fatto di sbarchi e invasioni e scossoni al mercato, in questo nuovo 2019 Winston Churchill avrebbe centrato la migliore inquadratura. Le vetture elettriche saranno la protagoniste dei prossimi 12 mesi dell’auto, come sempre sotto i riflettori di una politica che le vede come argomento elettorale e spendibile, ma finalmente anche sotto quelli della pratica, con una ...

Bari - legale delle vittime del ‘palazzo della morte’ : “Ci opporremo all’archiviazione. Verificare la bonifica della discarica” : “Quando sono entrato in quella casa ho baciato i muri. Ero stato sfrattato da poco tempo e quell’appartamento era una salvezza per me e per la mia famiglia. Oggi in quei muri vedo solo la paura di morire”. Antonio Magliocchi è uno dei residenti di viale Archimede 16, noto a Bari come il palazzo della morte e oggi riconosciuto dalla procura del capoluogo come “la terra dei fuochi”. Sua figlia sta combattendo contro un tumore. E non è ...