Le camere dell' eco minacciano la democrazia liberale?

Sanremo : due casi di furto risolti in poco tempo grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza cittadina : Le telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino, ancora una volta, si sono rivelate fondamentali per risolvere in tempi rapidi due casi di furto avvenuti a Sanremo. Gli agenti del ...

Lotta al vandalismo - a Teramo nuove videocamere e potenziamento dell'illuminazione : Teramo - Sugli episodi di vandalismo che vengono perpetrati in particolare nelle ore notturne e che destano crescente preoccupazione tra i cittadini, l'amministrazione comunale è determinata ad intervenire, aggiungendo nuove iniziative a quelle già attivate, ma sempre ricordando che il fenomeno è determinato innanzitutto da cause di natura sociale e culturale. Pare innanzitutto necessario, come peraltro già indicato ...

Esame della patente con microcamere e auricolari : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Esame della patente con ...

Unioncamere - imprese individuali : metà delle chiusure a due anni dalla nascita : Solo 3 imprese individuali su 5 sopravvivono a cinque anni dalla nascita . Una chiusura su 2 avviene nei primi due anni di vita. Appena il 5% di chi "non ce la fa" si rimette in gioco rialzando le ...

Furto a casa del giornalista Biazzo - via telecamere e hard disk : si occupò dell'inchiesta Bloody Money : 'Nei giorni scorsi è stato perpetrato un Furto a casa del giornalista Sacha Biazzo di Fanpage. Biazzo con il direttore Francesco Piccinini e tutto il team investigativo della redazione, è stato l'...

Botte e insulti ai bambini in un asilo ai Castelli romani : le immagini delle telecamere di sorveglianza : Botte e insulti ai bambini di un asilo ai Castelli romani. Arrestate tre maestre e una collaboratrice scolastica. I piccoli sottoposti a violenze fisiche e psicologiche, accertate dai carabinieri con ...

Uomini e Donne - registrazione 4 gennaio : Gemma vuole solo le telecamere per Fardella : Gemma Galgani è sempre al centro del gossip. Questa volta ci è finita a causa di pesanti offese fatte proprio dal suo ex Rocco Fardella. Il cavaliere del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne ha accusato la dama di essere in studio solo per le telecamere e di aver intrapreso una relazione con lui solo per stare al centro con i riflettori puntati addosso. Parole che hanno naturalmente colpito molto la Galgani che si è sentita ferita ...

M5S-Lega - tutti i duelli tra Di Maio e Salvini alla riapertura delle camere : È la settimana del ritorno al lavoro per i parlamentari. Le assemblee di Montecitorio e Palazzo Madama in realtà riapriranno i battenti mercoledì 9, ma già oggi in mattinata scadono i termini per la ...

Violenza sessuale su figlie minori della compagna/ Bari - 50enne arrestato : "Abusi di notte nella cameretta" : Bari, Violenza sessuale su figlie minori della compagna: 50enne arrestato. Gli inquirenti: "Abusi di notte nella cameretta"

Giulia Salemi parla della prima notte con Francesco Monte senza telecamere : Giulia Salemi e Francesco Monte a Verissimo: le dichiarazioni della coppia prima intervista di coppia per Francesco Monte e Giulia Salemi. Dopo il Grande Fratello Vip i due hanno deciso di intraprendere una relazione amorosa. E a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, si sono lasciati andare a confidenze e rivelazioni. “Dopo la fine del […] L'articolo Giulia Salemi parla della prima notte con Francesco Monte senza telecamere ...

Sanremo : quarto furto in un anno ai danni del bar-ristoro di Pian di Poma - il gestore "Servono delle telecamere" - Foto - : Nuovo furto, questa notte, ai danni del bar-ristoro di Pian di Poma a Sanremo. Si tratta della quarta irruzione ai danni dell'esercizio che serve i due campi da calcio della zona. Lo scorso anno, ...

Benevento - videocamere filmano il trucco della “foratura del pneumatico”. Così la coppia rubava borse e denaro : La videocamera di sorveglianza posta all’esterno di un supermercato a Benevento ha ripreso il momento del furto di una borsa ai danni di una coppia di coniugi con il trucco della foratura di un pneumatico. La polizia di Benevento ha arrestato due ladri seriali. Uno dei due malviventi, travisato con un cappellino e degli occhiali, portando con sé una borsa regalo vuota, ha portato a termine il furto prelevando dalla macchina dei coniugi la ...

Rifiuti - ancora fiamme al Tmb : il giallo delle telecamere spente : Roma, askanews, - Le operazioni di spegnimento delle fiamme, all'interno del capannone dell'impianto del Tmb di via Salaria a Roma andato a fuoco per cause ancora da accertare sono proseguite tutta la ...

Canoista abbandona rifiuti a mare - sorpreso dalle telecamere : 'È un uomo della Napoli bene' : Domenica mattina verso le 10,40 un uomo a bordo di una canoa pneumatica di colore blu, uscendo villa Mon Plasir, a ridosso del porticciolo di villa Guercia, trainava un grosso bidone in ferro per poi ...