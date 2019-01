L' arte di Fontana a New York Retrospettiva al Metropolitan Museum

Il ministro Fontana dalla parte di Pierdavide Carone e Dear Jack : “Dispiaciuto per il brano Caramelle escluso da Sanremo” : Anche il ministro Fontana si schiera dalla parte di Pierdavide Carone e dei Dear Jack dopo l'esclusione del brano Caramelle dal Festival di Sanremo. La canzone contro la pedofilia, scritto da Pierdavide Carone e cantato da lui insieme ai Dear Jack, ha fatto discutere per il "no" di Claudio Baglioni e della commissione artistica: non sarà sul palco del Teatro Ariston a febbraio ma in rete ha conquistato immediatamente l'appoggio dei cantanti ...