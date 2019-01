La serie televisiva «YOU» | tra successo e polemiche

The Vietnam War : una serie televisiva di Ken Burns e di Lynn Novich : Vietnam ! Per qualcuno un baluardo da difendere, costi quel che costi, in nome di un equilibrio geopolitico mondiale, secondo il pensiero dell’allora Casa Bianca e dei suoi alleati, per qualcun altro simbolo di una strenua lotta di liberazione di un popolo, secondo la visione del Vietnam del Nord e dei Viet Cong. Ci troviamo in Indocina e per circa quindici anni (1960–1975) il paese asiatico è stato teatro di una guerra che non solo ha ...

Casting per 'Il Nido' - prodotto da Colorado Film - e per una serie televisiva : Casting in corso per la ricerca di giovani protagonisti per un Film, da girarsi a Torino, dal titolo Il Nido e prodotto da Colorado Film. Sono inoltre aperte le selezioni per un piccolo ruolo per la realizzazione di una importante serie televisiva, le cui riprese verranno effettuate in Campania. Il Film 'Il Nido' Per la realizzazione di un Film dal titolo Il Nido, diretto da Roberto De Feo, si cercano giovani protagonisti. Le riprese del Film, ...