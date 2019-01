La moda diventa elemento di modernità nelle opere del ferrarese Giovanni Boldini in mostra al Palazzo dei Diamanti di Ferrara

domanipress

(Di martedì 22 gennaio 2019) Ladelfondante della poetica della, interpretazione della raffinata epoca che segna il passaggio dall’Ottocento al Novecento.il “pittore dell’eleganza”, come fu definito nel 1931 dalla rivista Vogue in occasione della prima retrospettiva parigina a lui dedicata qualche mese dopo la morte, ha dato vita a una formula ritrattistica chic e di successo. Ha creato un canone di bellezza e di stile moderno e dirompente, ispirando in seguito generazioni di stilisti, da Dior ad Armani, da McQueen a Galliano. È riuscito con le suepittoriche a consegnarci le immagini di un’epoca mitica, facendone icone glamour.Il rapporto che l’artista ferrarese ha avuto con la nascente industria del fascino e della celebrità nella Parigi della Belle Époque è per la prima volta al centro di un’esposizione, celebrata a Palazzo ...