La medaglia 2019 | un nuovo gioiello per i runner

Short track - Europei 2019 : sarà un’Italia ambiziosa in staffetta. Obiettivo medaglia : Scattano domani gli Europei 2019 di Short track a Dordrecht e l’Italia cerca in Olanda il primo podio stagionale. Finora la squadra azzurra non è ancora riuscita a centrare questo traguardo nelle prime tre tappe di Coppa del Mondo, ma lo ha solo sfiorato con Martina Valcepina e con le due staffette. Proprio i due quartetti sia femminile sia maschile rappresentano due carte molto importanti da medaglia per l’Italia nell’ormai ...

Nuoto - l’Italia verso i Mondiali del 2019. Una generazione di giovani in rampa di lancio. Chi sarà già da medaglia? : Il Mondiale di Hangzhou ci restituisce un’ItalNuoto in salute. Da una parte i più esperti che hanno dimostrato di godere di buona salute, dall’altra un manipolo di giovani che si distinguono per talento, forza di volontà, umiltà e coraggio: tutte doti che pongono alcuni elementi della Nazionale in rampa di lancio verso l’olimpo delle grandi manifestazioni internazionali, a partire dal Mondiale in vasca lunga di Gwangju in programma come da ...