La linea dura del decreto sicurezza sui migranti del Cara di Roma Tutti via in un giorno

Migranti - la Germania frena sulla missione Sophia : «linea dell'Italia troppo dura». Salvini : «Non è un problema» : La decisione della Germania di stoppare la partecipazione alla missione europea Sophia sarebbe la conseguenza della linea dura del governo italiano sull'accoglienza dei Migranti dalle navi....

«Sui migranti linea dura dell’Italia». La Germania lascia la missione Sophia Salvini : «Non è un problema» : Nessuna nave tedesca sarà più inviata lungo la costa della Libia, secondo i media locali dietro la svolta ci sarebbe la linea dura del governo Conte sull’accoglienza

Migranti - Germania sospende adesione a missione Sophia : “Tra motivi la linea dura italiana”. Salvini : “Non è un problema” : La Bundeswehr non invierà più nessuna nave a supporto della missione Sophia. La Germania infatti ha deciso di sospendere la sua partecipazione all’operazione conosciuta anche con l’acronimo EUNAVFOR Med che fu lanciata dall’Europa nel giugno 2015 con lo scopo di combattere i trafficanti di Migranti. Il mandato della missione, scaduto il 31 dicembre 2018, è stato rinnovato per tre mesi e si concluderà alla fine di marzo. Secondo ...

Carriera da calciatore al capolinea - Usain Bolt ammette : "è stato bello finchè è durato" : La Carriera da calciatore di Usain Bolt volge velocemente al termine: l'ex sprinter giamaicano annuncia il suo ritiro dopo non aver superato alcun provino con una squadra professionistica " È stato ...

Lorella Cuccarini appoggia la linea dura sui migranti : 'Bloccare l'immigrazione è di destra? È sacrosanto' : Lorella Cuccarini , una delle showgirl più amate della televisione italiana, sembra recentemente molto interessata alla politica ed alle dinamiche di mercato e macro economia. Qualche mese fa si era espressa contro l'Unione Europea sostenendo che il mercato unico favorisse gli egoismi delle singole nazioni e dei grandi investitori: 'Viviamo una Unione divisa dagli ...

Appello della Cei : 'Non dividersi sull'accoglienza'. linea dura del governo : ... con l'attenzione a coniugare l'integralità del Cristianesimo con il rispetto della laicità della politica, anche per evitare - come diceva lo stesso Sturzo - che 'la religione venga compromessa in ...

Migranti - intesa nel governo : 10 in Italia - saranno affidati alla Chiesa Valdese. Salvini : linea dura - governo compatto : Sbarcano finalmente a Malta i 49 Migranti che da 19 giorni erano a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye ferme al largo dell'isola, lasciati volontariamente in mezzo al mare e sulla...

Salvini : migranti - linea dura non cambia : 1.15 "Non cambio idea, anzi faccio due passi in avanti. Non ci sarà nessun arrivo in Italia finchè l'Europa non rispetterà gli impegni presi (a parole) con l'Italia,accogliendo i 200 immigrati sbarcati in estate tra Pozzallo e Catania che dovevano già essere ricollocati. Così il ministro dell'Interno Salvini, al termine del vertice di governo. Salvini ribadisce che "il governo è compatto sulla linea rigorosa, porti chiusi, lotta agli scafisti ...

SEA WATCH HA VINTO SALVINI! LA SUA linea dura HA COSTRETTO L’EUROPA A PRENDERSI I CLANDESTINI BLOCCATI A MALTA : Il premier maltese Muscat annuncia lo sbarco dei migranti in mare da settimane. Il commento di Sea WATCH: “L'Ue rilascia i suoi 49 ostaggi” Il premier maltese Joseph Muscat ha annunciato il via libera all’accordo europeosul tema dei 49 migranti a bordo delle navi delle Ong Sea WATCH e Sea-EyeBLOCCATI in mare da settimane. MALTA trasferisce quindi sulle proprie navi i profughi che saranno redistribuiti tra otto Paesi europei, ...