La grande boxe sbarca a Milano | appuntamento a marzo su DAZN

Thai boxe : A Torino grande riunione con i meglio fighters del mondo : ... Non mancherà poi l'atleta di casa, il beniamino del pubblico torinese e della Thai boxe Torino, Christian Zahe , che vanta titoli di massimo prestigio come quello di Campione del mondo di K1 WKN e ...

Thai Boxe – Il 26 gennaio grande spettacolo in Italia con un inedito evento firmato Yokkao : Conto alla rovescia per l’evento di Thai Boxe più atteso in Italia. Il 26 gennaio torna Thai Boxe Mania con un inedito evento firmato Yokkao Il 26 gennaio, al PalaRuffini di Torino, tornerà Thai Boxe Mania, uno degli spettacoli più attesi di Thai Boxe e muay Thai in tutta Italia. Anche quest’anno l’evento sarà organizzato dal Promoter Alex Negro e dal Maestro Carlo Barbuto, pluricampione mondiale, nonché fondatore della palestra ...

Mayweather vs Nasukawa streaming video e tv - boxe : tutto pronto per la grande sfida! : Diretta Mayweather vs Nasukawa info streaming video e tv: grande match esibizione a Saitama tra il campione di boxe e l'emergente talento della kickboxing.

Sport. Torna a Ravenna "La grande Boxe" - previsti 10 incontri delle categorie Youth - Senior ed Elite : Biglietti acquistabili anche il giorno della manifestazione presso il palazzetto dello sport: euro 7,00 , adulti, , euro 5,00 , ridotto, , gratis under 14. Appuntamenti , Sport

La grande boxe e le MMA con Bellator e UFC : come vederle in streaming : Sarà un gran weekend per gli appassionati italiani degli sport da combattimento che avranno la possibilità di seguire, in...