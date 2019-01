La città di Milano ricorda i milanesi assassinati nei lager nazisti

Sciopero del trasporto pubblico - 4 ore di stop a Milano e in altre città – Gli orari : Sciopero generale nazionale di 4 ore del trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman con conducente contro “le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo per il personale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza”. Modifiche che, secondo le sigle, “liberalizzano il mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea“. A proclamare la ...

Centrodestra : Parisi - 'con Piattaforma Milano città resti grandi capitale' : Milano, 19 gen. (AdnKronos) - "Piattaforma Milano ha lo scopo di creare oggi le condizioni perché Milano mantenga il suo ruolo di grande capitale economica del Paese e riferimento per tutti i giovani europei anche in futuro", ha spiegato Parisi in occasione del primo incontro oggi a Milano dell'iniz

Land Rover – Il progetto ”Live for the city” conquista Milano e rende omaggio alla natura eclettica della città : Nasce “Live for the city” il progetto internazionale che accompagna il lancio di Evoque in Italia e rende omaggio alle città italiane Da Gae Aulenti a Piazza XXV Aprile, i City Curator Giacomo Biraghi, il duo Giovannoni-Marcantonio e Emilia Billitteri espongono le loro installazioni artistiche in luoghi simbolo del capoluogo lombardo Dopo il lancio internazionale tenutosi a Londra lo scorso 22 Novembre, l’attesissima Range Rover Evoque, ...

Milano e Roma nella top 50 delle città più salutiste al mondo : In 46 esima posizione Roma , che recentemente si è distinta anche in un'altra classifica dedicata alle città più verdi al mondo : la capitale italiana si è piazzata in decima posizione. E c'è da dire ...

Milano - “exciting reinassance” e investimenti nei quartieri popolari : città smart ma anche inclusiva : Nell'Italia che teme d'entrare in recessione Milano, città creativa, economia dinamica pur se anch'essa rallentata, può fare da punto di riferimento per la crescita, da cardine del "partito del Pil", il partito delle imprese, delle professioni innovative, della cultura di respiro internazionale.Perché sta vivendo una "exciting reinassance", capace di coniugare "its traditional grandeur with a contemporary architectural ...

All’aeroporto di Milano Malpensa ci sono stati disagi e ritardi dopo che un cittadino egiziano si era nascosto nello scalo : Martedì sera diversi voli diretti all’aeroporto di Milano Malpensa sono stati dirottati verso altre destinazioni e altri voli in partenza sono stati ritardati a causa di un evento insolito accaduto nello scalo. Poco dopo le 19, un cittadino egiziano che

Milano città turistica - 6 - 8 milioni di visitatori nel 2018 : +10% : Milano, 15 gen., askanews, - Crescono i turisti che scelgono Milano per vacanza e business. Nel 2018 i soggiorni in città sono aumentati del 9,92% rispetto all'anno precedente: sono stati 6.821.340 i ...

Innarestabile Milano - nuovo premio : è città dell'anno 2019 : E ancora Stefano Boeri architetto e nuovo presidente della Triennale prevista per il 2019, le 'Cavallerizze' edificio del Museo della Scienza e della Tecnica di Luca Cipelletti, senza dimenticare ...

Milano. Grande sforzo di riqualificazione di tutti i quartieri della città : Un PTO rinnovato nel merito e nel metodo, con scenari più realistici e finanziariamente sostenibili indicati anno per anno, la

Dl Sicurezza - Sala : "Comuni vengono penalizzati - soprattutto città 'accoglienti' come Milano" : 'In questo decreto Sicurezza vengono penalizzate le città più accoglienti e grandi, ci sono sensibilità diverse su questo decreto'. Queste le parole di Beppe Sala, sindaco di Milano, intervistato al ...

Milano. La mappa dei lettori di notte copre tutti i quartieri della città : A partire da ieri le Biblioteche Rionali Oglio (Municipio 4) e Lorenteggio (Municipio 6), dal lunedì al venerdì, rimarranno aperte

Milano - Sala : 'Senza migranti la città si ferma' e chiede un piano nazionale di inclusione : In queste ore in Italia a tenere banco è la questione Sea Watch 3 e Sea Eye. Le due navi che, da una decina di giorni, vagano nel Mediterraneo alla ricerca di un porto dove far sbarcare quarantanove migranti. L'Italia, per bocca del primo ministro Matteo Salvini, non ha alcuna intenzione di accogliere imbarcazioni che fanno capo alle Ong. A ciò si aggiunge quel decreto sicurezza che viene osteggiato dai sindaci, pronti a disobbedire e a non ...

Milano - Sala - frecciata al governo : 'Non trovano tempo per la principale città italiana' : L'Italia, da sempre, è caratterizzata da presunte divisioni interne. Ci sono regioni che, forti del loro benessere, reclamano una maggiore autonomia e c'è stato un periodo non troppo lontano in cui una parte dell'opinione pubblica settentrionale aspirava ad una divisione da un sud, ritenuto molto spesso un'autentica palla al piede. C'è poi il primato che da tanto tempo si contendono Roma e Milano. Quello di città più "influente" in Italia, ...

Milano : domenica Palazzo Pirelli aperto a cittadini : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Palazzo Pirelli a Milano, sede del Consiglio regionale della Lombardia, torna ad aprire le sue porte ai cittadini. Il prossimo 6 gennaio sarà possibile accedere al Pirellone dalle 11 alle 17.30, si comunica dal Consiglio regionale della Lombardia. L’apertura consentirà d