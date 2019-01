ilsole24ore

: La Cina traina la crescita del debito globale, a quota?244mila mld $, il 318% del Pil - franceschi_and : La Cina traina la crescita del debito globale, a quota?244mila mld $, il 318% del Pil - fisco24_info : La Cina traina la crescita del debito globale, a quota?244mila mld $, il 318% del Pil: Gli eccessi delle grandi ban… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Un fatto noto che tuttavia torna d'attualità in un momento in cui l'economia mondiale sta iniziando a dare segnali di rallentamento. In quest0 contesto lo spettro è quello di un'ondata di insolvenze. ...