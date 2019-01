La Cassazione conferma | nessun nesso tra vaccini e autismo

Mafia tortoriciana : in Cassazione - confermate le condanne dell'Operazione 'Montagna' : I carabinieri hanno eseguito un'ordine di carcerazione nei confronti di sette persone condannate in via definitiva per associazione a delinquere di tipo mafioso. Gli arresti sono stati eseguiti a ...

La Cassazione conferma l'ergastolo per l'assassino di Gelsomina Verde : Non ci sarà nessuna revisione della condanna all'ergastolo per Ugo De Lucia, il killer della camorra accusato di aver ucciso Gelsomina Verde, la ragazza napoletana di 22 anni torturata e bruciata nel ...

Scudetto 2005/2006 – Respinto il ricorso della Juventus : la Cassazione conferma l’Inter Campione d’Italia : La Cassazione ha Respinto il ricorso della Juventus contro la decisione della Corte d’Appello di Roma: lo Scudetto 2005/2006, assegnato all’Inter dopo ‘Calciopoli’, resta ai nerazzurri Dopo anni di battaglie legali e schermaglie dialettiche fra società e tifosi, la legge ha espresso il proprio verdetto sul tanto dibattuto Scudetto 2005/2006: la Cassazione ha Respinto il ricorso della Juventus contro la decisione ...

Piazza San Carlo - la Cassazione conferma : fu omicidio preterintenzionale : La Corte di Cassazione ha confermato la validità dell'ipotesi di accusa di omicidio preterintenzionale per i fatti avvenuti in Piazza San Carlo a Torino la sera di Juventus-Real Madrid, finale di ...

Acido - Cassazione conferma Boettcher e Magnani ma sconto per Levato

Ustica - la Cassazione conferma l'ipotesi del missile come causa della tragedia : La "causa più probabile della sciagura di Ustica" va individuata "nel lancio di un missile". Lo sostiene la corte di Cassazione che ha stabilito inoltre "gravava sul ministero della Difesa l'obbligo di assicurare la sicurezza nei cieli e di impedire l'accesso di aerei non autorizzati o nemici" e sul ministero dei Trasporti "l'assistenza e la sicurezza del volo". A maggio le Sezioni Unite della Cassazione avevano confermato questo ...

Fondi Lega - dall’inchiesta alla conferma del sequestro in Cassazione : Fondi Lega, dall’inchiesta alla conferma del sequestro in Cassazione Una vicenda partita nel 2012, quando gli inquirenti hanno iniziato a indagare sui 49 milioni che l’ex leader Bossi e il tesoriere Belsito avrebbero sottratto allo Stato e utilizzato per spese private. Nel 2018 la conferma: il Carroccio dovrà restituire tutti i ...

Yara Gambirasio - la Cassazione conferma : "Il Dna è di Bossetti" : Non c'è nessun dubbio che il Dna di "Ignoto 1" appartenga a Massimo Giuseppe Bossetti, l'uomo condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Lo dice la Cassazione, che in queste ore ha reso pubbliche le motivazioni della sentenza contro l'uomo. Secondo la Cassazione non è possibile che ci sia un profilo identico a quello di Bossetti, e aggiunge poi una seria di smentite di un eventuale complotto ai suoi danni. Il Dna ritrovato nelle ...