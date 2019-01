“L’1 per cento è ambizioso - ma se vinciamo le europee faremo la vera flat tax” : Roma. Se gli si fa notare che la politica economica del governo la dettano i grillini, scuote la testa, risentito: “È chiaro che se ci fosse stato un monocolore Lega, la manovra sarebbe diversa”. Ma il monocolore non c’è, e nel frattempo c’è Luigi Di Maio che parla di un imminente boom economico. “N

Crociere : nel 2019 previsti 13mila sbarchi da 14 navi - 25 percento in meno del 2018 : La società che gestisce il terminal Crociere di Ravenna rende noto il calendario degli attracchi previsti per il 2019 a Porto Corsini e la tabella indica un calo degli sbarchi di circa il 25 percento ...

Vicenza : 46enne scivola per cento metri in un canalone in montagna : Vicenza, 21 gen. (AdnKronos) - Passate le 14, l'elicottero di Verona emergenza è decollato in direzione del Rifugio Battisti alla Gazza, nel vicentino, a seguito della chiamata per un escursionista scivolato per alcune decine di metri. Dalle prime informazioni, l'incidente era avvenuto sotto il Rifu

Per il Fmi l'Italia crescerà meno del previsto nel 2019 (0 - 6 per cento invece che 1 per cento) : Milano. Dopo la Banca d'Italia anche il il Fondo monetario internazionale taglia le stime sulla crescita dell'Italia e lo fa nell'ambito dell'aggiornamento del World economic outlook. Nel 2019, secondo l'Fmi, il pil italiano si svilupperà a un tasso dello 0,6 per cento invece che all'1 per cento com

Wanda Nara apre all'Inter : "Rinnovo di Icardi al 100 per cento" : Wanda Nara ora apre al rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter. La moglie-agente del capitano nerazzurro manda messaggi di apertura verso la società nel suo ruolo di opinionista a Tiki Taka . 'C'è piena ...

Migranti - altro barcone in avaria. Cento persone a bordo : cominciate le operazioni di recupero : Sul barcone c’è anche almeno un bambino «incosciente o morto». «Malta ha risposto alle nostre comunicazioni», ma finora nessun intervento, segnala Alarm Phone. Palazzo Chigi: «Siamo in contatto con la Libia perché intervenga»

In duecentocinquanta per il ritorno dell'opera a Bordighera fotogallery : Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle 16,30. [6] => [7] => [8] => , Bordighera . duecentocinquanta persone hanno affollato il teatro del Palazzo del Parco per assistere a "La Traviata" di ...

Barcone in avaria al largo della Libia - a bordo cento persone 'Aiutateci - stiamo morendo congelati' : 'Aiutateci, presto non riuscirò più a parlare perché sto congelando'. È l'ultima drammatica telefonata giunta al numero di Alarm Phone dal Barcone con circa 100 persone a bordo in difficoltà al largo ...

Cgia - gli investimenti restano inferiori al pre-crisi del 19 per cento : MILANO - Banca d'Italia ha appena aggiornato la stima sulla crescita per il 2019 , tagliandola dall'1 allo 0,6 per cento e facendo indispettire il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio. La Cgia ...

