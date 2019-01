Kouamé | Piatek colpo Milan | segna sempre

Genoa - Kouamé : 'Piatek? Colpo Milan - segna anche da casa sua' : 'Mi spiace, perché Piatek ha fatto più della metà dei gol per noi, però gli auguro di dare il massimo. Secondo me farà grandi cose al Milan, lo spero per lui. Lui vede la porta anche da casa sua, fa ...

Serie A : il Napoli di De Laurentiis punta Piatek e Kouamé (RUMORS) : Per rinforzare il proprio attacco, il Napoli guarda in casa Genoa. Christian Kouamé, attaccante del Genoa, sembra essere uno dei grandi obbiettivi di Aurelio De Laurentiis. L'attaccante ivoriano, classe 97, ha realizzato 3 gol in questa stagione al Genoa in 16 presenze. Il giocatore proprio per questi motivi piacerebbe molto ad Ancelotti, che lo vorrebbe tra le fila dei suoi attaccanti. Il problema sembrerebbe essere però l'alta valutazione del ...

Calciomercato Genoa - Preziosi a tutta sul mercato : “il futuro di Piatek e Kouame è deciso” : Calciomercato Genoa, Enrico Preziosi ha parlato delle prossime mosse di mercato in entrata ma sopratutto in uscita Calciomercato Genoa – Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato ad Il Secolo XIX delle prossime mosse di mercato della sua squadra. Il Grifone è vicino a piazzare qualche colpo in entrata interessante, ma ciò che interessa maggiormente ai tifosi è non perdere i propri beniamini già dal mese di gennaio: ...

Genoa - l’annuncio di Perinetti : “In estate Piatek e Kouamè…” : Intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato dell’attuale momento della squadra: “Abbiamo avuto un cammino tormentato, con tre cambi di allenatore. Eravamo partiti bene con Ballardini ma non si era contenti di come si proponeva la squadra. Con l’avvento di Prandelli abbiamo portato equilibrio e serenità. Prandelli ha ritrovato entusiasmo, ci auguriamo di andare ...

Genoa - Kouamé : “Vi racconto un aneddoto su Piatek - ecco quello che ho pensato…” : Genoa Kouamé – Christian Kouamé, attaccante del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. L’attaccante del Genoa ha parlato di Piatek dipingendolo come un grande giocatore, ma all’inizio qualcosa non quadrava: “Se mi aspettavo di fare così bene con Piatek? No, o almeno non dal primo giorno in cui l’ho visto. Non […] L'articolo Genoa, Kouamé: “Vi racconto un aneddoto su ...