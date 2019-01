Kingdom Hearts 3: Nuovi dettagli prima del lancio su GUMMI SHIP e KEYBLADE

gamerbrain

: Continua il pericolo spoiler per #KingdomHearts3: alcuni giocatori possiedono già il gioco. - Eurogamer_it : Continua il pericolo spoiler per #KingdomHearts3: alcuni giocatori possiedono già il gioco. - BTC_BLACKjeck94 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - _Mdk7_ : RT @Julio_Arnes: Hanno aggiunto il mondo di Adrian in Kingdom Hearts 3! @_Mdk7_ @Tyrian3 @spikedani89 -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Uno dei titoli più attesi del 2019 sta arrivando, ci stiamo naturalmente riferendo a3, il quale sarà disponibile su Xbox One e PS4 a partire dal 25 Gennaio 2019. Il Co-Directore Tai Yasue ha rilasciato le ultime dichiarazioni in merito allae alle nuove meccaniche del, scopriamole insieme.3: Ultimiin vista delAnche in3 vedremo il ritorno delle, i giocatori non potranno solo raggiungere la rotta o destinazione che sia, ma avranno la possibilità di esplorare lo spazio in cerca di tesori, missioni e cose da fare.Tramite la funzionalità della camera è possibile immortalare gli scatti delle stelle, ricevendo una formula per creare una. Abbiamo dedicato risorse specifiche nella realizzazione di queste meccaniche.Laè ...