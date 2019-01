Juventus | un po' di relax per bianconeri | ma Bonucci e Cuadrado sono al lavoro | la foto

Blastingnews

: #juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve Ora un po' di relax - Cuorejuve_ : #juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve Ora un po' di relax - tuttosport : Il #Milan aspetta la #Juventus: relax a #Gedda -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Dopo la bella vittoria contro il Chievo, lasi può godere un po' di meritato riposo. Infatti, iriprenderanno a lavorare nella giornata di domani per allenarsi in vista della partita contro la Lazio. Ma in casa Juve si sa c'è sempre qualcuno che lavora anche nei giorni die oggi il JTC non era completamente deserto visto la presenza di due giocatori: infatti, Leonardopoco fa ha condiviso unache lo ritrae alla Continassa insieme a Juan. Il colombiano è alle prese con la riabilitazione al ginocchio dopo l'operazione di qualche tempo fa. Per rivedere il colombiano, però, i tifosi della Juve dovranno attendere ancora un po' di tempo e il suo rientro è previsto per la primavera.Domani, la Juve tornerà ad allenarsi alla Continassa Per la, oggi, è un martedì di meritato riposo. Il tecnico livornese ha deciso di regalare qualche ora ...