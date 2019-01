Juventus | Isco vuole i bianconeri | è stanco del Real Madrid

Juventus - Isco ci pensa seriamente : frattura totale con Solari : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco ci pensa ...

Calciomercato Juventus - rottura con Solari : vicino Isco per giugno (RUMORS) : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero volerà oggi per Gedda (Arabia Saudita), dove il 16 affronterà il Milan nella finale di Supercoppa Italiana. La dirigenza della Juventus, però, sta lavorando con grande attenzione sul mercato ed è molto vicina all'acquisto di Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista che milita nelle fila dell'Arsenal. Fabio Paratici avrebbe trovato l'accordo con il ...

Juventus-Ramsey : visite a Londra! Solari snobba Isco : Paratici ride : La Juventus osserva: sa bene, il responsabile dell'area sport Fabio Paratici, che l'ipotesi secondo cui il centrocampista lasci Londra cinque mesi e mezzo prima della scadenza naturale del contratto ...

Calciomercato Juventus - per Isco il Real Madrid vuole Dybala : Calciomercato Juventus, chiesto Dybala per Isco- La frattura in quel di Madrid sembra ormai insanabile: Isco e Solari sono ai ferri corti, con l’ex Malaga che non è riuscito a mutare la sua situazione tattica con la cacciata di Lopetegui. Giocava poco con il vecchio ct della Spagna, gioca poco ora con il nuovo tecnico: […] L'articolo Calciomercato Juventus, per Isco il Real Madrid vuole Dybala proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Mercato Juventus : possibile scambio per Isco con uno tra Dybala - Pjanic e Sandro (RUMORS) : La Juventus è molto attiva in queste ore sul Mercato. La dirigenza bianconera sta infatti trattando Aaron Ramsey, forte centrocampista di proprietà dell'Arsenal. Il gallese è un vero e proprio pupillo del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che lo apprezza moltissimo per la sua duttilità. Ramsey può ricoprire piu' ruoli ed è il prototipo del centrocampista moderno. La Juventus vorrebbe averlo subito, ma il club londinese chiede almeno venti ...

Juventus - Isco non è più un'utopia : in estate possibile trattativa : In questo periodo imperversa la sessione invernale, ma i top club si riservano i colpi ad effetto solo in estate, mentre adesso si guardano intorno e affinano le armi per sferrare gli assalti sotto l'ombrellone. Anche la Juventus segue questo modus operandi, infatti a gennaio quasi sicuramente non arriverà nessuno, ma nel mirino ci sono parecchi obiettivi tra i quali spicca Isco. Lo spagnolo è un vecchio pallino di Madama che lo segue ormai da ...

Calciomercato Juventus - non solo Ramsey : i bianconeri pronti a mettere le mani anche su Isco : La palese rottura tra il giocatore spagnolo e l’allenatore Solari gioca a favore dei bianconeri, che hanno avuto nuovi contatti con l’entourage del giocatore nei giorni scorsi La Juventus non si accontenta e, dopo aver quasi chiuso per Ramsey, prosegue il suo corteggiamento per Isco. I segnali di rottura tra il giocatore spagnolo e il suo allenatore Solari giocano a favore dei bianconeri, che studiano tutte le mosse per provare ...

Calciomercato Juventus – Isco via dal Real Madrid - spunta il ‘like galeotto’ : operazione in stile Cristiano Ronaldo?! : Isco non sembra rientrare nei piani di Santiago Solari, allenatore del Real Madrid. Lo spagnolo può partire in estate e la Juventus sogna un colpo in stile Cristiano Ronaldo Il rapporto fra Isco e Santiago Solari, allenatore del Real Madrid, è ai minimi storici. Il nuovo coach, subentrato in corsa a Lopetegui, non sembra avere la stessa stima del suo predecessore per il fantasista spagnolo ex Malaga. Solo 2 gare giocate da titolare sulle ...

Calciomercato Juventus - Dybala può andare all'Inter : Isco la chiave (RUMORS) : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, giocatore che sicuramente non sta rendendo come nelle passate stagioni. L'attaccante sudamericano, infatti, sembra risentire non poco dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, che ora è diventato il giocatore più forte della Juventus (e forse del mondo). Dybala ha collezionato anche alcune panchine e ...

Francisco Trincão - chi è il portoghese seguito dalla Juventus : 'Il nuovo CR7'. L'etichetta affibbiatagli in patria è di quelle che pesano e che potrebbe frenare sul nascere la crescita di un giovane talento, ma la personalità mostrata nella sua brevissima ...

CALCIOMERCATO Juventus/ Ultime notizie. Isco - si ritira una pretendente : affare più semplice? - 1 gennaio - : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie live 1 gennaio: il Chelsea si ritira dalla corsa a Isco. Senza i Blues sarà un affare più semplice?.

Juventus - Paratici studia le mosse per Isco e James Rodriguez : TORINO - Ramsey in vetta alla lista delle priorità. Questione di tempistiche, di opportunità di contesto e concorrenza da anticipare. Ma non è il solo obiettivo bianconero in ottica giugno sul quale ...

Calciomercato Juventus - Isco chiude ai bianconeri a gennaio : Calciomercato Juventus – Intervistato ai microfoni di Deportes Cuatro, Isco, centrocampista del Real Madrid, ha allontanato le voci che lo vedrebbero prossimo a salutare i Galacticos nel corso della sessione di Calciomercato di gennaio per accasarsi in un altro top club europeo. Le dichiarazioni odierne da parte del giocatore spagnolo sarebbero infatti le seguenti: “Non […] L'articolo Calciomercato Juventus, Isco chiude ai ...