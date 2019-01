Juve | Allegri consola Ronaldo | I rigori importanti sono altri

Juventus - Allegri : 'La squadra mi è piaciuta - pochissimi rischi' : Dopo la Supercoppa a Gedda la Juve ricomincia vincendo anche in campionato. Allo Stadium 3 gol al Chievo e Allegri si gode il successo che tiene i bianconeri a +9 sul Napoli: 'La squadra ha fatto una ...

Juve-Chievo - Allegri : 'Dybala super partita. Ronaldo? Oggi aveva sbagliato un rigore in allenamento' : ... invece i ragazzi si sono dimostrati maturi e con grande responsabilità", è questa l'analisi di Max Allegri ai microfoni di Sky Sport nel post gara del match vinto dalla Juventus contro i gialloblù. ...

Juventus-Chievo - Allegri nel post gara : le lodi (forzate) a Dybala e l’analisi su Kean : Juventus-Chievo, Allegri ha spaziato nel post partita dai trasferimenti di Boateng e Higuain, sino alla prova di Dybala Juventus-Chievo, il tecnico bianconero Max Allegri si è sentito in dovere di lodare Dybala dopo la gara odierna. Una gara buona ma di certo non al livello del Dybala che conoscevamo, ma Allergri ai microfoni di Sky ne ha voluto parlare in questi termini, senza che nessuno gli ponesse una domanda sulla Joya: “Vederlo ...

Juve-Chievo - Allegri svela un clamoroso retroscena sul rigore di Ronaldo : Successo della Juventus contro il Chievo, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport, successo con il punteggio di 3-0 e con il minimo sforzo: “la squadra ha fatto una buona partita e non era semplice, poteva esserci poca attenzione, la squadra si è dimostrata matura, abbiamo sbagliato solo al 70′. Emre Can? Ha fatto una buona partita come tutti, deve provare ad aumentare il ritmo, a livello fisico ...

Juventus-Chievo - formazioni ufficiali : Allegri cambia modulo : JUVENTUS CHIEVO formazioni ufficiali – Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Chievo, match valido per la 20° giornata di Serie A. Tante novità per Allegri, il quale si affiderà al 4-4-2. In porta spazio per Perin dopo la doppia esclusione contro il Bologna in Coppa Italia e contro […] L'articolo Juventus-Chievo, formazioni ufficiali: Allegri cambia modulo proviene da Serie A ...

Un altro regalino per Allegri. La Juventus è imbattibile : chi arriva dal Man United : Archiviato il successo in Supercoppa, il primo della stagione bianconera, la Juve si rituffa nel campionato dove spera di chiudere i giochi il prima possibile: l' idea di Allegri è di mettere in cascina il maggior numero di punti così da arrivare a marzo, quando la Champions entrerà nel vivo, con un

Juventus - Allegri : 'In questo periodo della stagione il rischio più grande è adagiarsi' : La Serie A, dopo la pausa invernale, è tornata in campo, ma la Juventus giocherà solo lunedì sera contro il Chievo Verona perché mercoledì a Gedda ha disputato la finale di Supercoppa italiana contro il Milan, vinta grazie al gol di Cristiano Ronaldo. Massimiliano Allegri nel pomeriggio ha tenuto la consueta conferenza di vigilia, durante la quale ha dichiarato che questa prima gara dopo la sosta si dovrà affrontare con grande grinta. Nonostante ...

Mercato Juve - le parole di Allegri - : Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Chievo che segna la ripresa del campionato. Sul Mercato di gennaio della Juventus, l'allenatore toscano ...