Italia-Russia | Casellati dal 30 gennaio al primo febbraio a Mosca

Atletica - l’incredibile impresa di un poliziotto Italiano in Russia : corre 39 chilometri a -52 gradi. È record : Paolo Venturini, sovrintendente della Polizia di Stato e atleta del Gruppo sportivo Fiamme oro, in 3 ore e 54’10” ha corso la distanza di 39,120 chilometri da Tomtor ad Oymyakon in Russia, alla temperatura di -52 gradi centigradi, con punte di -52,6 gradi, riuscendo nell’impresa che mai nessun uomo era stato capace di compiere. Le temperature sono state rilevate da una serie di termometri Delta OHM, certificati a livello ...

Russia - l'impresa senza precedenti dell'Italiano Venturini : corre 39 chilometri a -52 gradi : ... con picchi di -52,6, coprendo la distanza tra Tomtor e Oymyakon , ovvero il luogo abitato più freddo del mondo. Venturini ha impiegato quasi 4 ore.

Russia - corre 39 km a -52 gradi : impresa dell'Italiano Paolo Venturini : Per coprire i 39 km da Tomtor ad Oymyakon, il luogo abitato considerato il pi freddo del mondo, Venturini ha impiegato quasi 4 ore , 3h54'10",. L'atleta stato accompagnato da due medici del ...

L’impresa di un Italiano in Russia : corre 39 km a -52°C - mai nessun uomo ci era riuscito [VIDEO] : Eccezionale impresa di Paolo Venturini, sovrintendente della Polizia di Stato e atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro: in 3h54’10” ha corso la distanza di 39,120 km da Tomtor ad Oymyakon in Russia, alla temperatura di -52°C, con punte di -52,6°C, riuscendo nell’impresa che mai nessun uomo era stato in grado di compiere. Le temperature sono state rilevate da una serie di termometri Delta OHM, certificati a livello ...

Record del poliziotto-runner Italiano : 39 chilometri in Russia a -52 gradi : Non era mai accaduto prima d'ora che un essere umano abbia corso per chilometri nel posto più freddo al mondo. Ce l'ha fatta ad Oymyakon, in Jakutia (Russia), ad una temperatura di -52 gradi , con un picco di -52,6°, Paolo Venturini, sovrintendente della Polizia di Stato ed atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro in 3h54'10". Ha coperto la distanza da Tomtor ad Oymyakon. Le temperature sono state rilevate da una serie di termometri ...

Record del poliziotto-runner Italiano : 39 chilometri in Russia a -52 gradi : Non era mai accaduto prima d'ora che un essere umano abbia corso per chilometri nel posto più freddo al mondo. Ce l'ha fatta ad Oymyakon, in Jakutia , Russia, , ad una temperatura di -52 gradi , con ...

Tria tende la mano a Putin e cerca l'asse Italia-Russia : Il lato oscuro del potere in Italia Amburgo, 17 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - Luigi Di Maio ha promesso agli italiani un nuovo miracolo economico. Il modello: gli anni sessanta. A quel tempo, la costruzione dell'autostrada del Sole e delle ferrovie contribuì al boom. Ora a favorire crescita e lavoro

Russia-Italia : ministro Tria - nessun colloquio su acquisto titoli di Stato da Banca centrale Mosca : Mosca, 15 gen 19:20 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha seccamente smentito di aver discusso con l'omologo Anton Siluanov del possibile acquisto de... , Rum,

Volley - Europei 2019 : le possibili avversarie dell’Italia. Azzurri - pericolo Francia! Evitate Russia - Polonia e Serbia : L’Italia attende di sapere quali saranno le avversarie che dovrà affrontare nella fase a gironi degli Europei 2019 di Volley maschile. Il sorteggio si svolgerà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30), a Bruxelles (Belgio) gli Azzurri conosceranno le Nazionali che incroceranno nella prossima rassegna continentale: sono previsti quattro gruppi composti da sei formazioni, le prime quattro si qualificheranno agli ottavi di finale. L’Italia può ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : che show con Italia - USA - Russia - Cina. Confermato il programma - aperte le biglietterie : Il Trofeo di Jesolo 2019 si preannuncia estremamente spettacolare, l’undicesima edizione della Classicissima della Ginnastica artistica promette emozioni e uno show pirotecnico come è sempre successo in una delle gare più importanti del calendario internazionale. Nel weekend del 2-3 marzo le porte del PalaArrex si spalancheranno per ospitare un incontro amichevole di altissimo livello tecnico, degno di un Mondiale. Oggi sono state ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : la Russia vince la staffetta maschile. L’Italia conclude al sesto posto : Una domenica dai colori decisamente russi quella di Oberhof (Germania). Nell’ultima giornata di gare valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, la selezione russa fa doppietta e dopo il trionfo delle ragazze nella staffetta arriva anche quello degli uomini nella medesima specialità. Una prova decisamente consistente quella del quartetto dell’Est che, ricorrendo a 6 ricariche in totale e senza nessun giro di penalità, ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : la Russia vince la staffetta maschile. L’Italia conclude sesta : Una domenica dai colori decisamente russi quella di Oberhof (Germania). Nell’ultima giornata di gare valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, la selezione russa fa doppietta e dopo il trionfo delle ragazze nella staffetta arriva anche quello degli uomini nella medesima specialità. Una prova decisamente consistente quella del quartetto dell’Est che, ricorrendo a 6 ricariche in totale e senza nessun giro di penalità, ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : nella staffetta femminile vince la Russia davanti a Germania e Rep. Ceca. L’Italia è quindicesima : La staffetta femminile 4×6 km di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon viene vinta dalla Russia, che chiude in 1:18’46″3, distanziando di 33″5 la Germania, seconda, e di 36″7 la Repubblica Ceca, terza. Solo 15ma l’Italia, che giunge staccata di 6’22” pagando ben otto giri di penalità con 13 ricariche utilizzate. Giornata no per Nicole Gontier, male in piedi Federica Sanfilippo, fanno il ...

Scherma - Coppa del Mondo Heidenheim 2019 : Italia terza nella gara a squadre - vince la Russia : L’Italia sale sul terzo gradino del podio nella gara a squadre di Heidenheim (Germania), valida per la Coppa del Mondo di spada maschile. Il quartetto formato da Marco Fichera, Andrea Santarelli, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo, dopo essere stato sconfitto in semifinale dalla Russia all’ultima stoccata (45-44), ha vinto nettamente la finale 3°-4° posto con la Polonia, imponendosi con il punteggio di 45-31. Il cammino degli azzurri si era aperto ...