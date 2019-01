Italia-Francia | Di Maio | Conte e Moavero chiari

«Linea dura dell’Italia» : Berlino lascia missione Sophia Salvini : «Non è un problema» Conte : noi amici della Francia : Nessuna nave tedesca sarà più inviata lungo la costa della Libia, secondo i media locali dietro la svolta ci sarebbe la linea dura del governo Conte sull’accoglienza

Francia - Terzi : "Italia gestisca rapporto con prudenza e cautela" : ... parlando anche soltanto della dimensione economica - sottolinea l'ex ministro - corrisponde a circa il 9% dell'interscambio che l'Italia ha nei confronti di tutto il mondo. Una cifra molto alta che ...

Crisi Italia-Francia - Giuseppe Conte prova a placare le polemiche : “Amicizia salda - non si discute” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, cerca di rasserenare gli animi dopo lo scontro tra Italia e Francia sul tema dei migranti e la convocazione dell'ambasciatrice italiana a Parigi in seguito alle dichiarazioni di Luigi Di Maio: "Non è in discussione la nostra storica amicizia con la Francia. Questo rapporto rimane forte e saldo a dispetto di qualsiasi discussione politica".Continua a leggere

Italia-Francia - Conte : “Europa batta un colpo su sviluppo dell’Africa”. Bruxelles : “Nessun Paese Ue fa politiche coloniali” : Le tensioni tra Italia e Francia escono dal recinto del dibattito sul franco Cfa, la ‘moneta coloniale’, e si allargano ai rapporti fra l’Unione europea e l’Africa. In un post su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio ha avanzato la richiesta a Bruxelles “di affrontare il tema dello sfruttamento delle risorse africane e della decolonizzazione“. Un concetto ribadito ancor più chiaramente dal premier Giuseppe Conte: ...

Italia/Francia : dal vino ai formaggi - un duello storico : Dal vino ai formaggi sono storiche le sfide a tavola tra Italia e Francia che si contendono il primato europeo nell’agroalimentare nell’Unione Europea dove pero’ condividono lo sforzo per la difesa delle produzioni tipiche dalle imitazioni internazionali. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alle tensioni con la Francia che si estendono dal livello politico a quello economico. L’Italia nel 2018 – sottolinea la Coldiretti – ha ...

Scontro Italia-Francia - Conte : "Rapporto saldo nonostante discussioni" - : Il presidente del Consiglio, dopo la polemica avviata da Di Maio, ha ammorbidito i toni circa le relazioni con Parigi sul tema migranti. Per Conte, "è legittimo interrogarsi sull'efficacia delle ...

'La storica amicizia fra Italia e Francia non è in discussione' - dice Conte : Questo rapporto rimane forte e saldo a dispetto di qualsiasi discussione politica. Ma quel che sta accadendo nel Mar Mediterraneo, con le tragedie e la difficoltà di realizzare un approccio ...

Conte : critiche Italia non incrinano amicizia con la Francia : ... 22 gen., askanews, - 'In un momento in cui l'Europa sta attraversando una fase particolarmente critica, schiacciata sotto il peso dei flussi migratori e incapace di esprimere una strategia politica ...

"La storica amicizia fra Italia e Francia non è in discussione" - dice Conte : La storica amicizia tra Italia e Francia non è in discussione: con queste parole il premier, Giuseppe Conte, interviene sulle aspre polemiche di questi giorni scaturite dalle accuse rivolte da Di Maio e Salvini al Paese transalpino in materiadi migranti e Africa. "In un momento in cui l'Europa sta attraversando una fase particolarmente critica, schiacciata sotto il peso dei flussi migratori e incapace di esprimere una strategia politica ...

Migranti - Italia contro Francia. Il vertice segreto tra ministri - il retroscena sul partito di Mattarella : Un incontro segreto tra ministri. Tra Italia e Francia tensione alle stelle per i Migranti e le frasi di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista sul Franco coloniale e gli interessi di Parigi in Africa.

Tensione Italia-Francia - Moscovici : “Dal governo Italiano affermazioni inutili - assurde e ostili” : “La relazione tra Francia e Italia è molto stretta: qualsiasi scontro tra i due Paesi è un vero peccato. Alcune dichiarazioni sono semplicemente stupide”. Così il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari, Pierre Moscovici, torna a commentare, a margine dell’Ecofin a Bruxelles, le dichiarazioni nei riguardi della Francia di esponenti di punta del governo italiano. L'articolo Tensione Italia-Francia, Moscovici: “Dal ...

Di Battista : Neocolonialismo Francia pregiudicato interessi Italia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Crisi Italia-Francia - Matteo Salvini : “No a lezioni da Macron - sottrae ricchezza all’Africa” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini questa mattina, intervenendo a Mattino 5, ha dato ragione all'alleato di governo Luigi Di Maio, che ha aperto lo scontro con il presidente Macron: "Il problema dei migranti ha tante cause, c'è chi in Africa sottrae ricchezza a quei popoli e a quel continente e la Francia è tra questi. L'Italia no".Continua a leggere

Previsioni Meteo Europa : prime nevicate diffuse dell’anno tra Olanda e Francia - poi tanta neve tra Italia e Balcani [MAPPE] : 1/6 ...