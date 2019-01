Intervista a Celestal | il dj che crea dipendenza con la sua ‘Old school romance’

Blastingnews

(Di martedì 22 gennaio 2019) “Oldromance” è un brano dance pop elettronico che sicuramente avrete sentito in radio e che non vi sarete mai più tolti dalla testa. Infatti, si trova già al secondo posto della Viral 50 Italia su Spotify, al quarto della classifica Italia di Shazam e al sesto nella classifica Airplay delle radio. Una hit dall’effetto ipnotico, malinconica ma allo stesso tempo piacevoleta dal dj, produttore, autore e compositore franceseaccompagnato dal remix degli italiani Merk & Kremont. L’artista mischia sound sofisticati e una melodia contagiosa, nata dalla collaborazione con la cantante americana Rachel Pearl e il chitarrista russo Grynn. Nel videoclip l’enigmatico dj si intravede un attimo per poi sparire in modo da lasciare come protagonista principale la sensuale modella e ballerina Fanny Sage.Per capire come è nato questo suo improvviso successo e per saperne di ...