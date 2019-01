huffingtonpost

: Inizia la costruzione del tunnel per salvare il piccolo Yulen - HuffPostItalia : Inizia la costruzione del tunnel per salvare il piccolo Yulen - Bob_Capperman : @Capezzone @Rinaldi_euro Con la hard brexit inizia il dissolvimento di questa UE. Tutto come da anni prevedo, sarà… - SpiritusDiVino : @CremaschiG Non si inizia un percorso con accordi elettorali, la costruzione è un lavoro che va fatto tra la gente… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Oggi dovrebbe essere il giorno deciso per sapere le condizioni delRosello, il bambino caduto in un pozzo a Totalan ormai 9 giorni fa. I tecnici hanno confermato che entro mezzogiorno inizieranno i lavori per ladelorizzontale, che porterà i soccorsi nel luogo in cui dovrebbe essere. Nella giornata precedente i lavori avevano subito un ulteriore rallentamento a causa della durezza imprevista del terreno.Ilverticale parallelo al pozzo è stato completato. In questo, largo un metro e mezzo, verrà calata una capsula di salvataggio con la squadra di minatori che lavorerà alladel passaggio orizzontale. Queldovrà essere scavato manualmente, e richiederà tra le quattro e le cinque ore, secondo le previsione dei tecnici date a El Pais. La squadra di minatori è composta ...