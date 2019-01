Incidente sulla Prenestina bis | perde controllo della moto e cade | grave 21enne

romatoday

: #GenFarina, Capo di Stato Maggiore dell’@Esercito, esprime a nome suo e della Forza Armata un sentito cordoglio all… - Esercito : #GenFarina, Capo di Stato Maggiore dell’@Esercito, esprime a nome suo e della Forza Armata un sentito cordoglio all… - Corriere : Eugenio, tassista eroe morto sulla Milano-Meda: «È stato lui a salvarci la vita» Foto - TeleOne19 : Scontro auto-moto: muore a 16 anni in un incidente sulla Palermo-Sciacca: -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) È in prognosi riservata in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in unstradale. Il ferito è unciclista di 21 anni, caduto dalla sellasua due ruote per cause ancora in via di ...