In giro per Milano spuntano tanti baby-Salvini | la nuova opera di Cristina

Roma - El Shaarawy a Londra per una partita di biliardo. E Totti lo prende in giro : 'Ma non sei capace...' : Sabato ha risolto la partita contro il Torino segnando il decisivo gol del 3-2, Stephan El Shaarawy ha deciso poi di festeggiare partendo per qualche giorno. Destinazione? Londra, per assistere a una ...

Terrorismo - Maria Fida Moro : “Denunciamo lo Stato per danni morali. Brigatisti in giro per il mondo e noi in solitaria agonia” : “Insieme a mio figlio Luca ho dato mandato al nostro legale, avvocato Valerio Vartolo, di intraprendere una serie di azioni legali nei confronti dello Stato italiano per i danni innumerevoli ed ingiustificati, morali e materiali riguardanti il caso Moro. Mentre ex Brigatisti facevano i vacanzieri in giro per il mondo noi vivevamo una solitaria agonia ad oggi lunga quarantuno anni”. È quanto dichiara Maria Fida Moro, figlia ...

Le straordinarie foto dell’eclissi in giro per il mondo : L'eclissi di luna L'eclissi di luna L'eclissi di luna L'eclissi di luna L'eclissi di luna L'eclissi di luna L'eclissi di luna L'eclissi di luna L'eclissi di luna L'eclissi di luna L'eclissi di luna Nella notte tra domenica 20 gennaio e lunedì 21 c’è stata un’eclissi totale di luna: il picco del fenomeno si è verificato quando in Italia erano le 6 del mattino. L’eclissi è stata particolarmente spettacolare grazie alla minima ...

giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Ricco e famoso - il bulldog di Hamilton è ormai una star : il cachet per ingaggiarlo è da capogiro : Il bulldog inglese del pilota della Mercedes fa parte di un’agenzia di animali domestici che lavora nel mondo della pubblicità Il cane di Lewis Hamilton non ha bisogno di essere mantenuto dal suo padrone, visto che percepisce un proprio stipendio per lavorare nel mondo della pubblicità. LaPresse/Reuters Proprio così, il bulldog inglese del pilota della Mercedes è una vera star, dal momento che risulta essere richiestissimo per ...

Video – Renzi prende in giro Di Maio e Salvini per Quota 100 e Reddito : “Si sono fatti un autogol” : Matteo Renzi da Venezia fa un Video dove critica ironicamente Di Maio e Salvini per Quota100 e Reddito Di Cittadinanza “Ieri esultavano come se avessero fatto una rovesciata al novantesimo. Già, peccato che era nella loro porta. Quello di ieri non è un decretone è un autogol”. Lo dice Matteo Renzi in un Video postato da Venezia. “Salvini e Di Maio – afferma l’ex premier – prendiamoli sul serio. So che sembra ...

La Roma vuole prendere il Toro per le corna : inizia il girone di ritorno : Roma – Giro di boa in serie A. Si apre oggi con la sfida dell’Olimpico tra Roma e Torino il girone di ritorno della massima divisione calcistica italiana. Alle ore 15 i giallorossi ospiteranno i granata di Walter Mazzarri, per la gara n° 1 di questo secondo scorcio di stagione. Entrambe le squadre sono reduci dal rispettivo impegno disputato in coppa nazionale: la Roma ha staccato il pass per i quarti di finale del trofeo battendo ...