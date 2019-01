Ilaria D' Amico | Amo il mio lavoro e il calcio ma adesso penso alla famiglia

Gigi Buffon e Ilaria D’amico vacanze in montagna in famiglia in Toscana : Ilaria D’Amico e Gigi Buffon hanno preferito trascorrere le vacanze sulle montagne toscane, dove hanno una casa. Il settimanale “Gente” pubblica le immagini della famiglia Buffon a Treschietto in Lunigiana all’uscita dalla Chiesa. Gigi sorride portando in braccio l’ultimo arrivato, il piccolo Leopoldo Mattia, Ilaria ride, saluta e chiacchiera con i parenti di Buffon. In questo paesino della Toscana sono di casa e con il team al ...

Ilaria D'Amico - lezione alla Boldrini : 'Se accetti i soldi degli islamici...'. Quella durissima verità : Una Ilaria D'Amico contro le ipocrisie del pallone e della politica. La conduttrice Sky è intervenuta sulla polemica per la finale della Supercoppa tra Milan e Juventus che si disputerà il 16 gennaio in Arabia Saudita , a Gedda , alla quale potranno ...

Ilaria D’Amico : «Meglio giocare la Supercoppa in Italia - ma si sapeva da mesi» : «Nessuno ha detto nulla. Se accetti i soldi, devi prendere il pacchetto. Altrimenti lo dici prima: vi porto la Supercoppa, ma in cambio vogliamo il rispetto delle donne»

Napoli - i tifosi si scagliano contro Ilaria D'Amico : il commento ad Ancelotti... : La conduttrice di Sky Sport Ilaria D'Amico ha rivolto a Carlo Ancelotti un commento ritenuto offensivo dalla gran parte dei tifosi del Napoli