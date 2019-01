Il Sarri molto incto fa infuriare il Chelsea e anche tutti gli inglesi

ilgiornale

(Di martedì 22 gennaio 2019) Londra Due anni fa era stata un'analoga umiliazione all'Emirates stadium a convincere Antonio Conte a cambiare modulo difensivo. Un'abiura - preludio di 13 vittorie di fila - che a fine stagione aveva regalato all'ex Ct dell'Italia il titolo della Premier League. Maurizioha già fatto sapere di non contemplare ripensamenti di sorta. "Conte conosceva sia la difesa a tre che quella a quattro, io sono un buon maestro per un certo tipo di calcio. Sarebbe sbagliato se cercassi di cambiare".La luna di miele è finita a Stamford Bridge: dopo mesi di buoni risultati (iniziali) e dichiarazioni universali al sapor del miele, serpeggiano tensione e difficoltà nel rapporto trae il mondo. Non solo con giocatori e dirigenza, macon parte della tifoseria, sempre più perplessa - quando non proprio scettica - verso la rigida filosofiaana. La sconfitta di sabato sul campo ...