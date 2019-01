Il presidente dello Zimbabwe diserta il World Economic Forum per le proteste nel Paese 

lastampa

: Il Presidente Paolo Scaroni incontra il Principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro dello sport saudita, nella… - acmilan : Il Presidente Paolo Scaroni incontra il Principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro dello sport saudita, nella… - Radio3tweet : Le dichiarazioni di Di Maio le abbiamo cercate sulla stampa africana che però si occupa di altro, ovvero della noti… - Gattocolfilo1 : RT @MarianoGiustino: Il presidente dello #YSK (Consiglio supremo elettorale) della #Turchia ha respinto come infondate le accuse secondo cu… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Nella lista dei grandi assenti alo di Davos non ci sono soltanto Donald Trump, Theresa May ed Emmanuel Macron. Tra i leader che hanno dovuto cancellare il loro viaggio in Svizzera c’è anche Emmerson Mnangagwa,, rientrato ieri sera in anticipo a Harare dopo un mini-tour alla ricerca di investimenti (durante i...